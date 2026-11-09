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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GSI: Ξεκαθαρίζει η Αθήνα για την Τουρκία - «Δεν ζητήσαμε ούτε θα ζητήσουμε άδεια»

 09.11.2026 - 20:55
GSI: Ξεκαθαρίζει η Αθήνα για την Τουρκία - «Δεν ζητήσαμε ούτε θα ζητήσουμε άδεια»

Δεν έχει ζητηθεί, ούτε πρόκειται να ζητηθεί, άδεια από την Τουρκία για τον GSI και δεν υπάρχει καμία συνεννόηση της Ελλάδας με τις τουρκικές αρχές για την αδειοδότηση ή την εκτέλεση του έργου, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην Αθήνα Παύλος Μαρινάκης, τη Δευτέρα.

Ρωτήθηκε για τη ρηματική διακοίνωση και για τη γαλλική ενημέρωση στην Τουρκία και απάντησε ότι η ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία, είναι ο ηπιότερος τρόπος μεταφοράς ενός μηνύματος από κράτος σε κράτος και "δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή δικαιωμάτων τρίτων κρατών".

"Είναι καθαρά για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, ούτε αναγνωρίζει το οποιοδήποτε δικαίωμα. Αυτό είναι κρίσιμο να διαχωριστεί, για άλλη μια φορά και δεν είναι κάτι το οποίο λέμε εκ των υστέρων. Και όλα όσα διακινούνται και γράφονται δεν έχουν καμία σχέση, όχι μόνο με την πραγματικότητα, αλλά ούτε με το Διεθνές Δίκαιο", ανέφερε.

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή την απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου.

Στη συνέχεια, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους, της λεγόμενης NAVTEX, για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε.

"Ο GSI αποτελεί ένα έργο διασυνδεσιμότητας, στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και της περιφερειακής συνεργασίας και σταθερότητας, που θα συμβάλλει στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή", επανέλαβε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις είπε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματα και τη θαλάσσια δικαιοδοσία της, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. "Η θέση μας είναι και παραμένει σαφής: άδεια για τις σχετικές εργασίες ζητήθηκε, αποκλειστικά, από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές, τελεία", τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Σε επίμονες ερωτήσεις για τη ρηματική διακοίνωση ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η γραπτή ενημέρωση της Τουρκίας δεν συνιστά στην πράξη αίτημα άδειας, έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και προκύπτει σαφώς, ότι δεν συνιστά κανένα τέτοιο αίτημα, ούτε άδειας ούτε συναίνεσης.

"Αντιθέτως, αίτημα άδειας η γαλλική εταιρεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη γαλλική κυβέρνηση, υπέβαλε μόνο στις ελληνικές και στις κυπριακές αρχές, αναγνωρίζοντας αντιστοίχως τα κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή. Αυτή είναι πολύ μεγάλη διαφορά", τόνισε.

Σε ερώτηση αν η Αθήνα γνωρίζει το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, περιορίστηκε να πει ότι κάθε ενέργεια τελεί υπό τον πλήρη προγραμματισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο.

"Και, το ξαναλέω, όλα όσα έχουν γίνει εκ των υστέρων ήταν σε πλήρη ενημέρωση, δημοσίως, εκ των προτέρων, προφανώς με βάση και τις διατυπώσεις που μπορούν να ειπωθούν, για λόγους ασφαλείας ενός ενεργειακού έργου υψίστης σημασίας, ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού έργου", ανέφερε.

Σε άλλη ερώτηση αν υπήρξε κάποια επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν μετά την έκδοση της NAVTEX για να αποσοβηθεί οποιαδήποτε ένταση και εάν έχει υπάρξει αμερικανική παρέμβαση για το θέμα του καλωδίου, απάντησε ότι "ως προς την Ελλάδα, δεν έχει υπάρξει καμία, ούτε καν όχληση, από κάποιο άλλο τρίτο κράτος, ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για το συγκεκριμένο έργο και όλη αυτή τη διαδικασία".

εν μπορώ να γνωρίζω αν έχει συμβεί το οτιδήποτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς κάποιο άλλο κράτος. Ως προς το πρώτο, δεν γνωρίζω για κάποια επικοινωνία. Ούτως ή άλλως, είναι ένα έργο ενεργειακής διασύνδεσης¨. Επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω για κάποια επικοινωνία. Ούτως ή άλλως, μιλάμε για ένα έργο Ελλάδας-Κύπρου-Γαλλίας, ένα έργο ενεργειακής διασύνδεσης ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος", ανέφερε.

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ο Υπουργός Εξωτερικών έχει πει σε συνεντεύξεις του ότι είναι άλλο πράγμα η άδεια και άλλο πράγμα η ενημέρωση, η οποία προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

"Κάποιοι ανακάλυψαν την Αμερική τις τελευταίες ημέρες, από το πολιτικό σύστημα, από οπουδήποτε, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν είναι όλα τα θέματα, θέματα κομματικής αντιπαράθεσης", τόνισε.

ΚΥΠΕ

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