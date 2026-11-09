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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Φόνος στην Πάφο: Τον εντόπισαν μαχαιρωμένο στη θέση του συνοδηγού - Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις

 09.11.2026 - 21:13
VIDEO - Φόνος στην Πάφο: Τον εντόπισαν μαχαιρωμένο στη θέση του συνοδηγού - Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις

Υπόθεση φόνου διερευνά το ΤΑΕ Πάφου, μετά τον εντοπισμό μαχαιρωμένου άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Πέγειας, ο οποίος λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

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Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος, σε έκτακτη σύνδεση με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, λίγο μετά τις 18:15 το απόγευμα της Δευτέρας (9/11), η Αστυνομία ενημερώθηκε για την παρουσία τραυματισμένου άνδρα, ο οποίος έφερε τραύματα από μαχαίρι, στην οδό Βατουδιών στην Πέγεια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα από το αυτοκίνητο όπου είχε εντοπιστεί και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 19:45.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία, με μέλη του ΤΑΕ Πάφου να διενεργούν εντατικές εξετάσεις για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα του νεκρού παραμένει άγνωστη, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εξακρίβωση των στοιχείων του, αναζητώντας παράλληλα τεκμήρια και πληροφορίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του εγκλήματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ΤΑΕ Πάφου να διερευνά την υπόθεση ως φόνο.

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