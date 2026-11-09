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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στην Πάφο: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό υπόπτων - Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος

 09.11.2026 - 21:42
Φόνος στην Πάφο: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό υπόπτων - Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στην Πάφο, μετά τον θάνατο άνδρα που εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Πέγειας. Οι Αρχές διερευνούν υπόθεση φόνου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό προσώπων που ενδεχομένως συνδέονται με το έγκλημα.

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Όλα άρχισαν λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας (9/11), όταν πολίτης επικοινώνησε με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, αναφέροντας ότι ένας τραυματισμένος άνδρας βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού αυτοκινήτου, στην οδό Βατουδιών στην Πέγεια.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Ωστόσο, λίγο πριν από τις 20:00, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Από τις πρώτες εξετάσεις προκύπτουν ενδείξεις ότι το θύμα έφερε τραύματα από μαχαίρι, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να διερευνά την υπόθεση ως φόνο.

Η περιοχή όπου εντοπίστηκε ο τραυματίας αποκλείστηκε, ενώ μέλη του ΤΑΕ Πάφου άρχισαν τη συλλογή στοιχείων και τεκμηρίων. Στη σκηνή μεταβαίνουν επίσης μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠΕΓΕ), καθώς και ιατροδικαστής από τη Λευκωσία.

Στο μικροσκόπιο ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου

Σημαντικό στοιχείο για την πορεία των ερευνών αποτελεί η πληροφορία ότι οι ανακριτές έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον ιδιοκτήτη του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε το θύμα.

Οι Αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για τον εντοπισμό του, προκειμένου να εξασφαλίσουν πληροφορίες που ενδεχομένως να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, η ταυτότητα του νεκρού δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί επισήμως. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, ενδέχεται να πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος διέμενε μόνιμα στην περιοχή.

Αστυνομική κινητοποίηση σε ολόκληρη την περιοχή

Παράλληλα με τις εξετάσεις στη σκηνή, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Πέγειας.

Οι έρευνες επεκτείνονται και σε κεντρικούς δρόμους που συνδέουν την περιοχή με άλλες κοινότητες, με τις Αρχές να αναζητούν ύποπτα πρόσωπα ή κινήσεις που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες, επιχειρώντας να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα και να εντοπίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται.

 

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