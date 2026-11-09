Υπ. Ενέργειας για καλώδιο: Συντονισμός Λευκωσίας-Αθήνας για όλα τα ενδεχόμενα

Όπως ανέφερε, η έκδοση της NAVTEX και η έναρξη των ερευνητικών εργασιών αποτελούν σημαντικά βήματα για την προώθηση του έργου, εκτιμώντας ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού.

Ο Δαμιανός επανέλαβε ότι επιδίωξη είναι η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μέχρι το τέλος του 2031, σύμφωνα και με όσα έχει αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος θα εξαρτηθεί από την πορεία ενός σύνθετου έργου, η υλοποίηση του οποίου απαιτεί χρόνο.

Σε ό,τι αφορά την έναρξη των ερευνητικών εργασιών, ανέφερε ότι το πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις μετρήσεις αναμενόταν να αναχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, σημειώνοντας πως δεν έχει ιδιαίτερη σημασία εάν αυτό γίνει σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. «Σημασία έχει ότι προχωράει το ίδιο το έργο», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τόσο η έκδοση της NAVTEX όσο και η έναρξη των μετρήσεων συνιστούν σημαντικά στάδια για την υλοποίησή του.

Ο ρόλος της Γαλλίας και η ευρωπαϊκή στήριξη

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή της Γαλλίας και στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι η εμπλοκή της γαλλικής πλευράς έχει ξεχωριστή σημασία, τόσο εξαιτίας των συμφερόντων της στο έργο όσο και λόγω της ευρύτερης ευρωπαϊκής του διάστασης.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραχωρήσει χρηματοδότηση ύψους 658 εκατομμυρίων ευρώ για την ηλεκτρική διασύνδεση, στοιχείο που, σύμφωνα με τον ίδιο, αναδεικνύει τη σημασία της για την ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης. Παράλληλα, χαιρέτισε την αυξημένη εμπλοκή της Γαλλίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις τοποθετήσεις ευρωπαϊκών παραγόντων υπέρ της προώθησης του έργου.

«Υπάρχει συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας για όλα τα ενδεχόμενα»

Ερωτηθείς για τις διπλωματικές εξελίξεις και τις πρόσφατες δηλώσεις της Άγκυρας, ο Κύπριος υπουργός απέφυγε να σχολιάσει τις τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς. Αντίθετα, τόνισε ότι η Λευκωσία επικεντρώνεται στην προώθηση της διασύνδεσης, ακολουθώντας τις συμφωνημένες διαδικασίες και το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στις κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου, ο οποίος θα συνεχιστεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το 2025 πραγματοποιήθηκε συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Έλληνα πρωθυπουργού, κατά την οποία καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου.

«Δυσκολίες ενδεχομένως να υπάρξουν στο μέλλον, αλλά θεωρούμε ότι συντονισμός υπάρχει και θα υπάρχει για όλα τα ενδεχόμενα», ανέφερε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Ενεργειακή ασφάλεια και διασύνδεση με το Ισραήλ

Πέρα από τη γεωπολιτική της διάσταση, ο Μιχάλης Δαμιανός επισήμανε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αποτελεί πρωτίστως ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως εξήγησε, η υλοποίηση του έργου θα βάλει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, καθώς θα πρόκειται για την πρώτη ηλεκτρική σύνδεση της χώρας με άλλο κράτος. Την ίδια ώρα, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μελλοντική επέκταση του ενεργειακού δικτύου προς το Ισραήλ και, στη συνέχεια, προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η σημασία της διασύνδεσης δεν περιορίζεται στην Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ και τη Γαλλία, καθώς η ολοκλήρωσή της εξυπηρετεί ευρύτερους ενεργειακούς στόχους και συμφέροντα.

Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του σχήματος «3+1», χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό πυλώνα της ενεργειακής στρατηγικής στην περιοχή. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη συνεργασία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εταίροι αναγνωρίζουν τη σημασία του έργου, όπως ακριβώς και η Αθήνα με τη Λευκωσία.

Πηγή: ΕΡΤ