Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΦορολογικές δηλώσεις: Τι ισχύει τελικά με την προθεσμία και τις χρηματικές επιβαρύνσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τι ισχύει τελικά με την προθεσμία και τις χρηματικές επιβαρύνσεις

 09.11.2026 - 22:10
Φορολογικές δηλώσεις: Τι ισχύει τελικά με την προθεσμία και τις χρηματικές επιβαρύνσεις

Σε ενημέρωση σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας, Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (με λογαριασμούς) και Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το φορολογικό έτος 2024 προέβη σε σημερινή του ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας.

Όπως αναφέρεται, με βάση την Κ.Δ.Π. 359/2025, η καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (Τ.Φ.4), της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου με υποχρέωση ετοιμασίας εξελεγμένων ή επισκοπημένων λογαριασμών (Τ.Φ.1 Λογ.), είτε έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33(10) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2003 έως (Αρ.2) του 2025 είτε όχι, και του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, για το φορολογικό έτος 2024 είναι η 30η Νοεμβρίου 2026.

Συμπληρώνεται ότι με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, με βάση το άρθρο 50Α(α) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Αρ.4/1978) όπως έχει τροποποιηθεί, δεν θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση όσον αφορά στην υποβολή των πιο πάνω δηλώσεων, εφόσον αυτές υποβληθούν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2027.

Σημειώνεται ότι, λόγω της σταδιακής μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα TFA, από την 1η Δεκεμβρίου 2026 η δυνατότητα μεταβολής της κατάστασης μίας δήλωσης από «Οριστική Υποβολή» σε «Προσωρινή Παραλαβή» ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη: «Έσβησε» η Χριστίνα στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Φωτογραφία
The Voice: O Κύπριος Aνδρέας Γεωργίου τραγούδησε Καζαντζίδη και μάγεψε τους κριτές - Δείτε βίντεο
«Καμπανάκι» για φούσκα στην αγορά ακινήτων - Οι τιμές των €300.000 και το παράδειγμα της Ιρλανδίας
Μαυρίκιος Μαυρικίου: Είναι τραγικό να γράφουν ότι έκανα εγχείρηση αλλαγής φύλου, σε δύο χρόνια το παιδάκι μου θα μπορεί να τα διαβάσει αυτά
Πάνε για μανιτάρια και αφήνουν τα σκουπίδια τους - «Ντροπή και αίσχος» - Δείτε φωτογραφίες
Ντροπιαστικές εικόνες: Γέμισε με κόπρανα και ακαθαρσίες πάρκο σκύλων – Τι καταγγέλλει πολίτης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φόνος στην Πάφο: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό υπόπτων - Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος

 09.11.2026 - 21:42
Επόμενο άρθρο

Υπ. Ενέργειας για καλώδιο: Συντονισμός Λευκωσίας-Αθήνας για όλα τα ενδεχόμενα

 09.11.2026 - 22:39
ΠτΔ μετά τη συνάντηση: «Στόχος διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του 2026 - Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των Κοκκίνων»

ΠτΔ μετά τη συνάντηση: «Στόχος διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του 2026 - Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των Κοκκίνων»

Θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ μετά τη συνάντηση: «Στόχος διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του 2026 - Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των Κοκκίνων»

ΠτΔ μετά τη συνάντηση: «Στόχος διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του 2026 - Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των Κοκκίνων»

  •  09.11.2026 - 15:20
Φόνος στην Πάφο: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό υπόπτων - Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος

Φόνος στην Πάφο: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό υπόπτων - Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος

  •  09.11.2026 - 21:42
Κυπριακό: Ανοίγουν νέα οδοφράγματα και «κλειδώνει» η Τριμερής με Γκουτέρες – Τι αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν

Κυπριακό: Ανοίγουν νέα οδοφράγματα και «κλειδώνει» η Τριμερής με Γκουτέρες – Τι αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν

  •  09.11.2026 - 15:15
ΠτΔ: Στην Αίγυπτο η εξαγωγή του πρώτου κυπριακού φυσικού αερίου το 2028

ΠτΔ: Στην Αίγυπτο η εξαγωγή του πρώτου κυπριακού φυσικού αερίου το 2028

  •  09.11.2026 - 18:29
Νέες αποκαλύψεις για Αββακούμ: Η «ξεχασμένη» απόδειξη των €8.000 και τα χιλιάρικα χωρίς τιμολόγια

Νέες αποκαλύψεις για Αββακούμ: Η «ξεχασμένη» απόδειξη των €8.000 και τα χιλιάρικα χωρίς τιμολόγια

  •  09.11.2026 - 17:31
Ραγδαίες εξελίξεις στη δίκη για τον φόνο Δημοσθένους - Στο επίκεντρο 350 και πλέον τεκμήρια

Ραγδαίες εξελίξεις στη δίκη για τον φόνο Δημοσθένους - Στο επίκεντρο 350 και πλέον τεκμήρια

  •  09.11.2026 - 18:00
Υπουργείο Εσωτερικών: Στα €780 εκατ. ο Προϋπολογισμός για το 2027 - Στο επίκεντρο στέγαση και ΤΑ

Υπουργείο Εσωτερικών: Στα €780 εκατ. ο Προϋπολογισμός για το 2027 - Στο επίκεντρο στέγαση και ΤΑ

  •  09.11.2026 - 16:13
Εμπρησμός αυτοκινήτου στη Λεμεσό: Μαρτυρία «έκαψε» 26χρονο - Του πέρασαν χειροπέδες

Εμπρησμός αυτοκινήτου στη Λεμεσό: Μαρτυρία «έκαψε» 26χρονο - Του πέρασαν χειροπέδες

  •  09.11.2026 - 17:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα