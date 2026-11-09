Πίνακα με τις θέσεις κοινωνικών εταίρων για 2ο πυλώνα παρουσίασε το Υπ. Εργασίας

Παρών στη συνεδρίαση της Δευτέρας ήταν και ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ανδρέας Μιλιδώνης.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι ο πίνακας ετοιμάστηκε για να μπορούν να εντοπιστούν οι συγκλίσεις και οι διαφορές ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, «και να μπορούμε μετά να προχωρήσουμε».

Ο Υπουργός θέλησε να απαντήσει και σε δημόσιες τοποθετήσεις από κόμματα αναφορικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Όπως είπε, η συζήτηση για τον πυλώνα δύο ξεκίνησε πριν από καιρό στην τεχνική επιτροπή και μεταφέρθηκε στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, «αφού έγινε μια αρκετά καλή προεργασία» στην τεχνική επιτροπή.

«Με τις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις που αποφασίσαμε να κάνουμε, θα μπορέσουμε, όσο πιο σύντομα μπορούμε να προχωρήσουμε, για να υπάρχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, το οποίο θα κωδικοποιηθεί ως μια συμφωνία, που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των όποιων νομοθετημάτων χρειάζεται να γίνουν, το συντομότερο δυνατόν», είπε.

Διευκρίνισε ότι θα πρέπει να τεθούν κάποια χρονοδιαγράμματα για το διάστημα που χρειάζονται οι ειδικοί να ετοιμάσουν τα νομοθετήματα, «για να μπορέσει να προχωρήσει η νομική πλευρά του δεύτερου πυλώνα, να γίνει νομοθέτημα και, εγκρινόμενο, να ξεκινήσει η υλοποίηση».

Όπως ανέφερε, με βάσει τις υποδείξεις των ειδικών, η υλοποίηση των Ταμείων Προνοίας θα χρειαστεί 3-4 χρόνια. «Πρόθεσή μας είναι όσο πιο σύντομα μπορεί να προχωρήσει, να προχωρήσει», υπογράμμισε ο Υπουργός.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ