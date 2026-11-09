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Η Τράπεζα Κύπρου φέρνει την πρώτη AI τραπεζική βοηθό στην Κύπρο

 09.11.2026 - 09:51
Η Τράπεζα Κύπρου φέρνει την πρώτη AI τραπεζική βοηθό στην Κύπρο

Η DANAI στο BoC Mobile App, για άμεση απάντηση στα τραπεζικά σου ερωτήματα

Η Τράπεζα Κύπρου γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που προσφέρει AI τραπεζική βοηθό, παρουσιάζοντας τη DANAI, μια νέα ψηφιακή υπηρεσία που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να κάνει την καθημερινή τραπεζική εξυπηρέτηση ακόμη πιο απλή και άμεση. Μέσα από το Mobile App της Τράπεζας, οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν γρήγορα απαντήσεις σε καθημερινά τραπεζικά ερωτήματα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Η DANAI είναι διαθέσιμη στην αρχική οθόνη της εφαρμογής και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας στους πελάτες έναν επιπλέον, άμεσο τρόπο πληροφόρησης, όποτε τον χρειάζονται.

Η χρήση της DANAI είναι απλή και άμεση. Οι πελάτες μπορούν να πληκτρολογούν τις ερωτήσεις τους σε φυσική γλώσσα, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν την πληροφορία μέσα από διαφορετικά μενού ή ενότητες της εφαρμογής. Η DANAI παρέχει απαντήσεις σε συνήθη τραπεζικά ερωτήματα και είναι διαθέσιμη τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

Ο Γιώργος Κουσής, Εκτελεστικός Διευθυντής Τεχνολογίας & Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Τράπεζας Κύπρου, δηλώνει: «Στην Τράπεζα Κύπρου επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογίες που κάνουν την τραπεζική εμπειρία πιο απλή, άμεση και προσιτή. Με τη DANAI γινόμαστε η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που προσφέρει AI τραπεζική βοηθό στους πελάτες της, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με πρακτικό τρόπο στην καθημερινή τραπεζική εξυπηρέτηση. Η δυνατότητα πληροφόρησης 24/7, μέσα από το Mobile App, προσφέρει στους πελάτες μας έναν ακόμη εύκολο και άμεσο τρόπο επικοινωνίας με την Τράπεζα. Η σημερινή ανακοίνωση μας τοποθετεί στους πρωτοπόρους της εφαρμογής Agentic AI και αυτό είναι απλά το πρώτο βήμα. Θα εξελίσσουμε τις δυνατότητες της DANAI με συχνές και ουσιαστικές βελτιώσεις, με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας».

Ο Mike Crosby, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Τραπεζικές & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες της Avenga, δηλώνει: «Η συνεργασία μας με την Τράπεζα Κύπρου για την ανάπτυξη της DANAI αποτελεί ένα σημαντικό έργο για την ομάδα μας. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια λύση που αξιοποιεί τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, παραμένοντας παράλληλα απλή και εύχρηστη για τον πελάτη. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να βλέπουμε αυτή την προσπάθεια να γίνεται πράξη και να συμβάλλει στην εξέλιξη της ψηφιακής τραπεζικής στην Κύπρο».

Η Avenga είναι διεθνής εταιρεία τεχνολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη λογισμικού και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, μεταξύ των οποίων και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Διαθέτει εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, υποστηρίζοντας οργανισμούς στην ανάπτυξη και υλοποίηση ψηφιακών λύσεων.

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