VIDEO - Ψάξε στο πορτοφόλι σου: Έχεις αυτό το κέρμα των 2 ευρώ; Μπορεί να αξίζει έως 3.100 ευρώ

Όπως αναφέρει το Euronews, υπάρχουν δίευρα που εξαιτίας της περιορισμένης κυκλοφορίας τους ή σφαλμάτων κατά την κατασκευή τους έχουν μετατραπεί σε περιζήτητα αντικείμενα για συλλέκτες.

Η αξία τους μπορεί να φτάσει από μερικές εκατοντάδες έως και αρκετές χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη σπανιότητα, την κατάσταση διατήρησης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Το δίευρο της Γκρέις Κέλι που αξίζει περίπου 3.100 ευρώ

Ένα από τα γνωστότερα συλλεκτικά νομίσματα των 2 ευρώ είναι η αναμνηστική έκδοση του Μονακό του 2007, αφιερωμένη στην 25η επέτειο από τον θάνατο της πριγκίπισσας Γκρέις Κέλι.

Η πρώην ηθοποιός του Χόλιγουντ, που έγινε πριγκίπισσα του Μονακό, απεικονίζεται στη μία πλευρά του νομίσματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κατασκευάστηκαν μόλις 20.001 τεμάχια, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη έκδοση ιδιαίτερα περιορισμένη.

Το νόμισμα αναγνωρίζεται από το πορτρέτο της Γκρέις Κέλι, την επιγραφή «MONACO», τη χρονολογία «2007» και την υπογραφή του δημιουργού του, «R.B. BARON», στη δεξιά πλευρά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών που επικαλείται το δημοσίευμα, η συλλεκτική του αξία φτάνει περίπου τα 3.100 ευρώ.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια: το συγκεκριμένο δίευρο διατέθηκε αποκλειστικά σε συλλέκτες και δεν κυκλοφόρησε κανονικά στις καθημερινές συναλλαγές.

Επομένως, παρότι μπορεί τυπικά να χρησιμοποιηθεί ως κανονικό νόμισμα των 2 ευρώ, η πιθανότητα να βρεθεί τυχαία σε ρέστα είναι εξαιρετικά μικρή.

Τα κατασκευαστικά λάθη που αυξάνουν την αξία

Δεν είναι μόνο οι περιορισμένες αναμνηστικές εκδόσεις που προσελκύουν το ενδιαφέρον των συλλεκτών.

Ακόμη και ένα συνηθισμένο δίευρο μπορεί να αποκτήσει σημαντική αξία εάν παρουσιάζει κάποιο σπάνιο κατασκευαστικό σφάλμα.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής, τα δύο μεταλλικά τμήματα του νομίσματος ενώνονται υπό μεγάλη πίεση και στη συνέχεια σφραγίζονται.

Παρά τους αυστηρούς ελέγχους των νομισματοκοπείων, ορισμένα ελαττωματικά νομίσματα καταφέρνουν να περάσουν στην κυκλοφορία.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η λανθασμένη τοποθέτηση ή εφαρμογή των μεταλλικών τμημάτων δημιουργεί ασυνήθιστη εμφάνιση, που μπορεί να θυμίζει ακόμη και «τηγανητό αυγό».

Αυτές οι ατέλειες είναι δυνατόν να αυξήσουν σημαντικά τη συλλεκτική αξία ενός κέρματος.

Το γερμανικό δίευρο που μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το γερμανικό αναμνηστικό νόμισμα «Sachsen-Anhalt» του 2021, το οποίο κατασκευάστηκε κατά λάθος πάνω σε κενό νομίσματος του ενός ευρώ.

Το αποτέλεσμα είναι ένα δίευρο με αντίστροφη χρωματική διάταξη από τη συνηθισμένη.

Συγκεκριμένα, ο εξωτερικός δακτύλιος εμφανίζεται χρυσαφί και το εσωτερικό τμήμα ασημί, αντί για το αντίστροφο που ισχύει στα κανονικά δίευρα.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο νόμισμα ζυγίζει μόλις 7,50 γραμμάρια, έναντι των 8,50 γραμμαρίων ενός κανονικού κέρματος των 2 ευρώ.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «WirtschaftsWoche», για τέτοια νομίσματα αναφέρονται ενδεικτικές τιμές από 100 έως 650 ευρώ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έμποροι ενδέχεται να προσφέρουν ακόμη και 1.200 ευρώ για νομίσματα με ανάλογα σφάλματα κοπής.

Το ελληνικό δίευρο με το «S»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο και ένα ελληνικό νόμισμα των 2 ευρώ, το οποίο φέρει ένα μικρό γράμμα «S» μέσα σε ένα από τα αστέρια.

Παρότι συχνά παρουσιάζεται ως σπάνιο ή ελαττωματικό, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Όπως εξηγεί η ιστοσελίδα zwei-euro.com, το γράμμα «S» προέρχεται από τη λέξη «Suomi», δηλαδή τη Φινλανδία, όπου κατασκευάστηκε μέρος των ελληνικών κερμάτων.

Σύμφωνα με ειδικούς, κυκλοφορούν περίπου 70 εκατομμύρια τέτοια νομίσματα.

Επομένως, η συγκεκριμένη ένδειξη δεν αποτελεί σπάνιο κατασκευαστικό λάθος και δεν προσδίδει από μόνη της ιδιαίτερη συλλεκτική αξία στο ελληνικό δίευρο.

Πώς θα καταλάβετε αν έχετε ένα πολύτιμο δίευρο

Εάν εντοπίσετε ένα νόμισμα των 2 ευρώ που φαίνεται ασυνήθιστο, το πρώτο βήμα είναι να εξετάσετε προσεκτικά τα χαρακτηριστικά του.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν η χώρα έκδοσης, η χρονολογία και το σχέδιο που απεικονίζεται στο νόμισμα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί κατάλογο με τις επίσημες αναμνηστικές εκδόσεις των δίευρων, μέσω του οποίου μπορεί να γίνει ένας αρχικός έλεγχος.

Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για σπάνιο νόμισμα, συνιστάται η αξιολόγησή του από εξειδικευμένο έμπορο νομισμάτων ή οίκο δημοπρασιών.

Αν επιβεβαιωθεί η συλλεκτική του αξία, ο κάτοχος μπορεί να επιλέξει είτε την απευθείας πώληση είτε τη διάθεσή του μέσω δημοπρασίας.

Πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή, είναι σημαντικό να ενημερωθεί για τις προμήθειες που ενδέχεται να επιβαρύνουν την πώληση.

Προσοχή: Μην καθαρίσετε ή γυαλίσετε το νόμισμα

Μία από τις βασικότερες συμβουλές των ειδικών είναι να μην καθαρίζετε και να μη γυαλίζετε ένα νόμισμα που θεωρείτε συλλεκτικό.

Το τρίψιμο και το γυάλισμα μπορούν να δημιουργήσουν μικροσκοπικές γρατζουνιές στην επιφάνειά του, αλλά και να αλλοιώσουν την αρχική του εμφάνιση.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της συλλεκτικής του αξίας, ακόμη και αν πρόκειται για ένα πραγματικά σπάνιο κομμάτι.

Έτσι, πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε παρέμβαση σε ένα ασυνήθιστο δίευρο, είναι προτιμότερο να ζητήσετε την εκτίμηση ειδικού.

Πηγή: aftodioikisi.gr