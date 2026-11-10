Σου απέρριψαν το επίδομα τέκνου; Έχεις 30 ημέρες για να αντιδράσεις - Η διαδικασία που πρέπει να γνωρίζεις

Στην Κύπρο προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για όσους δεν συμφωνούν με την απόφαση απόρριψης της αίτησής τους για Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, ο αιτητής έχει δικαίωμα να υποβάλει γραπτή ιεραρχική προσφυγή μέσα σε 30 ημέρες.

Από πότε υπολογίζονται οι 30 ημέρες;

Η προθεσμία υπολογίζεται από την ημερομηνία της επιστολής απόρριψης, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία που χρειάζεται να προσέξει ο πολίτης. Επομένως, όποιος παραλάβει αρνητική απόφαση θα πρέπει να ελέγξει αμέσως την ημερομηνία που αναγράφεται στην επιστολή και να εξετάσει τα επόμενα βήματά του.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει;

Η ΥΔΕΠ αναφέρει ότι η διαδικασία πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του Εντύπου Ιεραρχικής Προσφυγής. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εξηγήσει γιατί διαφωνεί με την απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία που στηρίζουν την ένστασή του, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

Γιατί μπορεί να απορριφθεί μια αίτηση;

Οι αιτήσεις εξετάζονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Μεταξύ αυτών είναι το οικογενειακό εισόδημα, η περιουσιακή κατάσταση, οι προϋποθέσεις διαμονής και η τεκμηρίωση της οικογενειακής κατάστασης.

Σε μια αίτηση μονογονέα, για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζονται στοιχεία σχετικά με το διαζύγιο, τη γονική μέριμνα ή τη διατροφή. Επίσης, η ΥΔΕΠ μπορεί κατά την εξέταση να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά που δεν είχαν υποβληθεί αρχικά. Η κάθε περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να εξετάζεται με βάση τους πραγματικούς λόγους της συγκεκριμένης απόρριψης.

Η προσφυγή δεν σημαίνει αυτόματη έγκριση

Η υποβολή ιεραρχικής προσφυγής αποτελεί δικαίωμα του πολίτη, όχι εγγύηση ότι η αρχική απόφαση θα ανατραπεί.

Η αρμόδια αρχή εξετάζει τα δεδομένα και αποφασίζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Για τον λόγο αυτό έχει σημασία ο ενδιαφερόμενος να διαβάσει προσεκτικά την επιστολή απόρριψης και να ελέγξει ποια δικαιολογητικά διαθέτει.

Οι γονείς που θεωρούν ότι πληρούν τα κριτήρια καλό είναι να ενημερώνονται εγκαίρως για τα δικαιώματά τους και, όπου χρειάζεται, να ζητούν διευκρινίσεις από την ΥΔΕΠ. Μια προθεσμία 30 ημερών μπορεί να έχει καθοριστική σημασία για την εξέταση μιας υπόθεσης.