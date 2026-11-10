Παγώσαμε απότομα και έρχονται... βροχές - Δείτε πως αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και το απόγευμα στα δυτικά βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά και τα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.