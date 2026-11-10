Συνεργεία αυτοκινήτων: Πώς να προστατευτείτε από περιττά έξοδα - Οι συμβουλές προς τους καταναλωτές

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συνεργείων Μηχανοκινήτων Οχημάτων Λυεκωσίας, Γιάννος Ζαντής, εξηγεί τι ισχύει με τις χρεώσεις στα συνεργεία, πότε πρέπει να ενημερώνεται ο πελάτης για πρόσθετες εργασίες, αλλά και πώς μπορεί να διακρίνει ένα σωστά οργανωμένο και αδειοδοτημένο συνεργείο.

Πότε μπορεί να αυξηθεί το κόστος της επιδιόρθωσης;

Όπως εξηγεί ο κ. Ζαντής, το κόστος δεν είναι πάντοτε προκαθορισμένο, καθώς υπάρχουν εργασίες με συγκεκριμένη χρέωση, όπως ένα προγραμματισμένο service, στο οποίο περιλαμβάνονται η αλλαγή λαδιών και φίλτρων, καθώς και ο έλεγχος του οχήματος.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ελέγχου ενδέχεται να εντοπιστεί κάποιο επιπλέον πρόβλημα, το οποίο απαιτεί επιδιόρθωση και συνεπάγεται πρόσθετο κόστος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο μηχανικός οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε επιπλέον εργασία, ώστε να γνωρίζει τα νέα δεδομένα και τη χρέωση που θα προκύψει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση κατά την οποία ένας οδηγός πηγαίνει το αυτοκίνητό του για service, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι χρειάζεται αλλαγή μιας μπίλιας, εξαρτήματος που αφορά την ασφάλεια του οχήματος. Όπως αναφέρει ο κ. Ζαντής, σε μια τέτοια περίπτωση ένας αρχικός λογαριασμός των 200 ευρώ μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

«Ένας επαγγελματίας σωστός οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι η ενημέρωση πρέπει να προηγείται της εκτέλεσης των πρόσθετων εργασιών.

Πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει εάν ένα συνεργείο είναι αδειοδοτημένο;

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τους καταναλωτές αφορά τη νομιμότητα των συνεργείων και το κατά πόσο λειτουργούν με τις απαραίτητες άδειες.

Ερωτηθείς πώς μπορεί κάποιος να ελέγξει εάν ένα συνεργείο είναι αδειοδοτημένο, ο κ. Ζαντής αναφέρει ότι υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που μπορούν να κινητοποιήσουν την προσοχή του πελάτη.

Όπως εξηγεί, όταν κάποιος εργάζεται μόνο τα απογεύματα από το σπίτι του, ενώ παράλληλα απασχολείται αλλού, υπάρχει το ενδεχόμενο να λειτουργεί χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι τα νόμιμα αδειοδοτημένα συνεργεία έχουν συγκεκριμένες οικονομικές και λειτουργικές υποχρεώσεις, όπως η καταβολή φόρων και η διαχείριση των αποβλήτων, σε αντίθεση με όσους δραστηριοποιούνται εκτός του πλαισίου λειτουργίας ενός αδειοδοτημένου συνεργείου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο μπορεί να ζητήσει ο πελάτης επιτόπου για να επιβεβαιώσει την αδειοδότηση. Ωστόσο, μπορεί να προσέξει εάν εκδίδονται τιμολόγια και εάν χρεώνεται ΦΠΑ.

Τι γίνεται εάν εμφανιστεί ξανά η ίδια βλάβη μετά την επιδιόρθωση;

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας οδηγός επιστρέφει στο συνεργείο λίγες ημέρες μετά την επιδιόρθωση, επειδή παρουσιάστηκε ξανά το ίδιο πρόβλημα.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η διάγνωση οδηγεί τον μηχανικό στην αντικατάσταση ενός συγκεκριμένου εξαρτήματος, ωστόσο, στην πορεία διαπιστώνεται ότι η πραγματική αιτία της βλάβης βρίσκεται σε άλλο σημείο.

Πρόκειται, όπως αναφέρει, για δύσκολες περιπτώσεις, καθώς ούτε ο πελάτης ούτε απαραίτητα το συνεργείο ευθύνονται για την εξέλιξη αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει ότι ένα σωστό συνεργείο δεν θα αφήσει τον πελάτη εκτεθειμένο, ενώ υπογραμμίζει πως χρειάζεται συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών και συνεννόηση με τον μηχανικό για να βρεθεί λύση.

Οι καθυστερήσεις στο service και οι βλάβες στα σύγχρονα αυτοκίνητα

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Ζαντής και στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη συντήρηση των οχημάτων.

Όπως αναφέρει, υπάρχουν οδηγοί που δεν φέρνουν το αυτοκίνητό τους για service στον προβλεπόμενο χρόνο, αλλά καθυστερούν ακόμη και κατά 5.000 χιλιόμετρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα και φθορές, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με την έγκαιρη συντήρηση.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι πολύ πιο ευαίσθητα, καθώς διαθέτουν πλέον μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών συστημάτων. Ως εκ τούτου, δεν είναι πάντοτε εύκολο να προβλεφθεί ποιο εξάρτημα ενδέχεται να παρουσιάσει πρόβλημα στη συνέχεια.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί για να αποφύγουν περιττά έξοδα

Σε ό,τι αφορά τις συμβουλές προς τους καταναλωτές, ο κ. Ζαντής συστήνει να γίνεται σωστή και τακτική συντήρηση των οχημάτων σε αδειοδοτημένα συνεργεία, χωρίς να παραλείπονται τα προγραμματισμένα service.

Όπως αναφέρει, στα παλαιότερα αυτοκίνητα οι οδηγοί μπορούσαν να ελέγχουν μόνοι τους το λάδι και το νερό. Στα σύγχρονα οχήματα, ωστόσο, η τεχνολογία παρέχει σχετικές ενδείξεις στον οδηγό για όσα χρειάζεται το αυτοκίνητο. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί προτιμότερο οι ιδιοκτήτες να μην επεμβαίνουν μόνοι τους, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν ζημιά.

Παράλληλα, καλεί τους οδηγούς να παρακολουθούν την καρτέλα που τοποθετεί το συνεργείο στο όχημα, στην οποία αναγράφονται τα χιλιόμετρα για την επόμενη αλλαγή λαδιού και το επόμενο service.

Ο ίδιος σημειώνει ότι τα σύγχρονα υλικά και εξαρτήματα έχουν μεγαλύτερη αντοχή, γι' αυτό και η σωστή συντήρηση στον προβλεπόμενο χρόνο μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή μεγαλύτερων φθορών και δαπανηρών επιδιορθώσεων.

Όπως εξηγεί, όταν το αυτοκίνητο συντηρείται σωστά, οι πρόσθετες εργασίες που ενδέχεται να προκύψουν μπορούν να περιορίζονται σε μικρότερες παρεμβάσεις, εκτός εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα που αφορά την ασφάλεια του οδηγού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει μια επιπλέον χρέωση της τάξης των 100-200 ευρώ, αντί να συσσωρεύονται φθορές που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερο κόστος, ακόμη και 1.500 ευρώ.

Τα παλιά εξαρτήματα και οι αποδείξεις

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο στέκεται ο κ. Ζαντής αφορά την αντικατάσταση εξαρτημάτων και τη διαφάνεια απέναντι στον πελάτη.

Όπως αναφέρει, αρκετοί μηχανικοί εφαρμόζουν την πρακτική να τοποθετούν τα παλιά εξαρτήματα στη θέση του συνοδηγού, ώστε ο ιδιοκτήτης του οχήματος να μπορεί να δει τι έχει αφαιρεθεί και τι έχει αντικατασταθεί με καινούργιο.

Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί να κρατήσει τα παλιά εξαρτήματα, αυτά παραδίδονται για ανακύκλωση.

Ο ίδιος σημειώνει ότι, με τη δυνατότητα που προσφέρει σήμερα το διαδίκτυο, οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τα εξαρτήματα και να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για το κόστος και τις εργασίες που απαιτούνται.

Όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται και για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις μεταξύ συνεργείου και πελάτη.

Τέλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί καταγγελίες από καταναλωτές, με τις περισσότερες να αφορούν περιπτώσεις κατά τις οποίες τους αναφέρθηκε ότι είχαν αντικατασταθεί εξαρτήματα, χωρίς τελικά να έχει γίνει η αλλαγή.

Γι' αυτό και καλεί τους οδηγούς να ζητούν πάντοτε τις αποδείξεις για τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο όχημά τους, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα παραστατικά.