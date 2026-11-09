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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραυνός: «Δεν πάει άλλο με το κόστος ενέργειας» - Ζητά άμεσες λύσεις από την ΕΕ

 09.11.2026 - 23:30
Κεραυνός: «Δεν πάει άλλο με το κόστος ενέργειας» - Ζητά άμεσες λύσεις από την ΕΕ

Την ανάγκη η ευρωπαϊκή ηγεσία να αναζητήσει «ευφάνταστες και άμεσες λύσεις» για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, αλλά και την ανάγκη επενδύσεων στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών, υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN), τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι, «παρά την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η ευρωπαϊκή οικονομία, οι πολίτες και τα νοικοκυριά εξακολουθούν να υποφέρουν από το κόστος της ενέργειας, το οποίο προκύπτει από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η οποία δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις που διαχέονται σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία».

Όπως ανέφερε, τα μέτρα στήριξης των πολιτών και των νοικοκυριών θα πρέπει να συνεχιστούν, με γνώμονα ωστόσο τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και την τήρηση των κανόνων της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης.

«Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ευρωπαϊκή ηγεσία, να βγουν έξω από το κουτί και να βρούμε λύσεις ευφάνταστες και άμεσες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι απαιτούνται επενδύσεις στα δίκτυα διοχέτευσης της ενέργειας και μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να υπάρξουν άμεσα μειώσεις στο ενεργειακό κόστος προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

Στην ατζέντα του ECOFIN της Δευτέρας περιλαμβάνεται, σε δημόσια συνεδρίαση, η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την επικαιροποίηση των κανόνων φορολόγησης του καπνού στην ΕΕ, ενώ οι Υπουργοί Οικονομικών αναμένεται επίσης να εγκρίνουν την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την Ιταλία, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση αμυντικών δαπανών, μεταξύ των οποίων και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα, στο πλαίσιο του Eurogroup, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζήτησαν τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, την προώθηση του ψηφιακού ευρώ και την καινοτομία στα συστήματα πληρωμών χονδρικής των κεντρικών τραπεζών, καθώς και θέματα που αφορούν την Τραπεζική Ένωση.

Πραγματοποιήθηκε η 24η ακρόαση της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, ενώ έγινε ενημέρωση για τις πρόσφατες δραστηριότητες του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Σε διευρυμένη σύνθεση και με τη συμμετοχή του ΓΓ ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης τη χρηματοδότηση της άμυνας.

ΚΥΠΕ

 

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