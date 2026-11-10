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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντυπωσιακό σκηνικό στη φύση - Δύο αρσενικά αγρινά «αναμετρώνται» με ήχους και κινήσεις - Δείτε βίντεο

 10.11.2026 - 06:29
Εντυπωσιακό σκηνικό στη φύση - Δύο αρσενικά αγρινά «αναμετρώνται» με ήχους και κινήσεις - Δείτε βίντεο

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από τη ζωή των αγρινών καταγράφηκε από κάμερα παρακολούθησης, με δύο μεγάλα αρσενικά να ανταλλάζουν χαμηλές κλαυσιές και μουγκρητά.

Σύμφωνα με ανάρτηση πολίτη στο Facebook, το βίντεο καταγράφει μια μορφή φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ζώων, η οποία παρατηρείται κυρίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

Οι συγκεκριμένοι ήχοι αποτελούν μέρος της συμπεριφοράς τους, καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία ιεραρχίας κυριαρχίας και στη διεκδίκηση αναπαραγωγικών δικαιωμάτων.

Το στιγμιότυπο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς προσφέρει μια σπάνια ματιά στη συμπεριφορά των αγρινών στο φυσικό τους περιβάλλον.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

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