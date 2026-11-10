Νέα Φιλαδέλφεια: Το παιδάκι μου γεννήθηκε εντελώς υγιές, λέει η μητέρα του βρέφους που πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννα στο σπίτι

«Έχω στεναχωρηθεί πολύ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το παιδάκι μου γεννήθηκε εντελώς υγιές και ότι έγινε ήταν ξαφνικό», είπε η 30χρονη μητέρα στο MEGA. Η γυναίκα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής (6/11), έχοντας στο πλευρό της μαία που είχε αναλάβει να τη βοηθήσει στη διαδικασία. Περίπου πέντε ώρες αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε πως το παιδί δεν ανέπνεε, ενημέρωσε την μαία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» όπου οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν και το μωρό κατέληξε.

Σύμφωνα με το MEGA, από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής δεν προέκυψε αιτία θανάτου, το βρέφος δεν έφερε κακώσεις ενώ δεν φαίνεται ο θάνατός του να ήταν ενδομήτριος. Πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Από την πλευρά της η μητέρα του βρέφους υποστηρίζει πως «το ένα ψέμα ήταν ότι το παιδί εμφάνισε αναπνευστική δυσχέρεια στη γέννα και ότι δεν πήγε στο νοσοκομείο το οποίο δεν ισχύει. Γράφανε ότι αιμορραγούσα χωρίς να αιμορραγώ. Νιώθω πάρα πολύ στεναχωρημένη. Πονάω αυτή τη στιγμή».

Η 30χρονη δήλωσε πως ένα εκ των παιδιών της το είχε γεννήσει στο σπίτι στο παρελθόν. «Εγώ έπαθα σοκ. Μόνο αυτό ξέρω. Έχω πάθει σοκ. Δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο. Προφανώς. Αλλιώς το περίμενα θα ήμουν στο νοσοκομείο, δεν θα ήμουν σπίτι μου. Δεν έχω ιδέα τι έγινε», ανέφερε.

Πηγή: protothema.gr