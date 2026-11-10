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Coffee Battles by Coffee Berry: Η δημιουργικότητα των ανθρώπων μας στο επίκεντρο!

 10.11.2026 - 12:20
Coffee Battles by Coffee Berry: Η δημιουργικότητα των ανθρώπων μας στο επίκεντρο!

Για τρίτη χρονιά, ο Όμιλος Ζορπάς διοργάνωσε τα Coffee Battles by Coffee Berry, έναν εσωτερικό διαγωνισμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, αναδεικνύοντας το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και το πάθος των ανθρώπων του για τον καφέ.

Περισσότερο από ένα διαγωνισμό δεξιοτήτων, τα Coffee Battles αποτελούν μια πρωτοβουλία που ενισχύει την εσωτερική κουλτούρα του Ομίλου, ενθαρρύνοντας τη δημιουργική σκέψη, την ομαδικότητα και τη συνεχή εξέλιξη. Μέσα από μια πολύμηνη διαδικασία, οι baristi των Coffee Berry είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να δημιουργήσουν το δικό τους signature ρόφημα.

Η φετινή διοργάνωση κορυφώθηκε με τον μεγάλο τελικό, όπου τέσσερις φιναλίστ παρουσίασαν τις δημιουργίες τους. Το νικητήριο ρόφημα κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις των κριτών, καθώς ξεχώρισε με την γεύση & τα αρώματα μελομακάρονου, το οποίο θα ενταχθεί στις limited edition χριστουγεννιάτικες επιλογές των Coffee Berry, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να το απολαύσουν κατά την εορταστική περίοδο.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα Coffee Battles, ο Όμιλος Ζορπάς συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους του, δημιουργώντας ευκαιρίες για εξέλιξη, έκφραση και ανάδειξη του ταλέντου τους, αποδεικνύοντας ότι οι καλύτερες ιδέες γεννιούνται μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους του.

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