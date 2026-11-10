Μύκονος: Δις ισόβια και 32 χρόνια στον πατέρα που βίαζε τις ανήλικες κόρες του

Το δικαστήριο επέβαλε ομόφωνα στον κατηγορούμενο, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Τρίπολης, ποινή δις ισόβια και συνολική κάθειρξη 32 ετών.

Πρόκειται για την ίδια ποινή που του είχε επιβληθεί και πρωτοδίκως, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Σάμου, τον Ιούνιο του 2025.

Η υπόθεση στη Μύκονο

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Σεπτέμβριο του 2024, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες και ιατροδικαστικές εξετάσεις, ενώ τα δύο ανήλικα κορίτσια εξετάστηκαν και από ψυχολόγο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 51χρονος κακοποιούσε σεξουαλικά τις κόρες του επί τρία χρόνια, από τότε που εκείνες ήταν 11 ετών.

Η εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Πηγή: protothema.gr