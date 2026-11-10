Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΚλινική εξωσωματικής στα Χανιά: Ομόφυλα ζευγάρια αγόραζαν παιδιά, συγκλονιστικές μαρτυρίες στη δικογραφία
ΕΛΛΑΔΑ

Κλινική εξωσωματικής στα Χανιά: Ομόφυλα ζευγάρια αγόραζαν παιδιά, συγκλονιστικές μαρτυρίες στη δικογραφία

 10.11.2026 - 08:53
Κλινική εξωσωματικής στα Χανιά: Ομόφυλα ζευγάρια αγόραζαν παιδιά, συγκλονιστικές μαρτυρίες στη δικογραφία

Συγκλονιστικές μαρτυρίες γυναικών και ζευγαριών που καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα της κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Χανιά περιλαμβάνονται μέσα στις σελίδες της ογκώδους δικογραφίας για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Πρόκειται για ανθρώπους που απευθύνθηκαν στην κλινική με την ελπίδα να αποκτήσουν ένα παιδί, χωρίς να γνωρίζουν, όπως υποστηρίζουν, τι πραγματικά συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες των εργαστηρίων.

Η μεγάλη δίκη, που συνεχίζεται σήμερα στα Χανιά, αναμένεται να συγκεντρώσει και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς στο εδώλιο βρίσκονται 33 κατηγορούμενοι, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα που συνδέονται με παράνομες εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, τη διαχείριση γενετικού υλικού και την εκμετάλλευση γυναικών που χρησιμοποιούνταν ως παρένθετες μητέρες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές για ομόφυλα ζευγάρια από την Αυστραλία που φέρονται να κατέβαλλαν μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να αποκτήσουν παιδιά μέσω του συγκεκριμένου δικτύου.

Οι μαρτυρίες των γυναικών που εξαπατήθηκαν

Μέσα στις σελίδες της δικογραφίας ξεδιπλώνονται ιστορίες γυναικών που περιγράφουν πώς εμπιστεύτηκαν τους γιατρούς της κλινικής και ξόδεψαν χιλιάδες ευρώ σε θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης, χωρίς τελικά να καταφέρουν να αποκτήσουν παιδί.

Ορισμένες καταγγέλλουν ότι υποβλήθηκαν σε εικονικές εξωσωματικές, πληρώνοντας για ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους και βάσει των μαύρων βιβλίων της κλινικής δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ όπως τους είχαν παρουσιαστεί.Ακόμη πιο σοβαρές είναι οι καταγγελίες για γυναίκες από τις οποίες φέρονται να αφαιρέθηκαν ωάρια, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή τους.

Οι καταγγελίες αυτές δημιουργούν ένα εφιαλτικό ενδεχόμενο καθώς φορούν δεκάδες γυναίκες που προσπαθούσαν επί χρόνια να γίνουν μητέρες, να έχουν αποκτήσει βιολογικά παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκαν 173 δότριες ωαρίων και τουλάχιστον 333 ωοληψίες, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.

Οι παρένθετες μητέρες από το εξωτερικό

Ένα ακόμη κεφάλαιο της δικογραφίας αφορά γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και άλλες περιοχές, οι οποίες έρχονταν στην Κρήτη προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως παρένθετες μητέρες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γυναίκες από την Ουκρανία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία μεταφέρονταν στα Χανιά, όπου φιλοξενούνταν σε διαμερίσματα μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκυμοσύνη τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές για ομόφυλα ζευγάρια που αναζητούσαν τρόπους να αποκτήσουν παιδιά.

Σε μία από τις καταγγελίες γίνεται λόγος για ποσό που έφτανε τις 140.000 ευρώ !

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αγανακτισμένοι πολίτες: «Κατάντια στο χωριό!» – Σκουπίδια και εικόνες εγκατάλειψης έξω από γήπεδο - Φωτογραφίες
VIDEO: «Ξεπέρασε και το γεφύρι της Άρτας»: Δρόμος στην Κύπρο με καθυστέρηση πέραν των 20 χρόνων
CY-ALERT: Σήμερα οι δοκιμαστικές ειδοποιήσεις για σεισμό και τσουνάμι - Ποιες ώρες θα σταλούν
Εντυπωσιακό σκηνικό στη φύση - Δύο αρσενικά αγρινά «αναμετρώνται» με ήχους και κινήσεις - Δείτε βίντεο
ΠΡΟΣΟΧΗ: Έκτακτη διακοπή νερού σήμερα – Ποιος δρόμος επηρεάζεται και μέχρι πότε
Παγώσαμε απότομα και έρχονται... βροχές - Δείτε πως αλλάζει το σκηνικό του καιρού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η NASA αναζητά νέους αστροναύτες: Τι προσόντα πρέπει να έχουν και ποιες δοκιμασίες θα περάσουν

 10.11.2026 - 08:46
Επόμενο άρθρο

Αγανακτισμένοι πολίτες: «Κατάντια στο χωριό!» – Σκουπίδια και εικόνες εγκατάλειψης έξω από γήπεδο - Φωτογραφίες

 10.11.2026 - 08:57
Κυπριακό σε τεντωμένο σχοινί: Οι υποσχέσεις της τριμερούς, η πρόταση-μυστήριο και το μεγάλο τεστ της Άγκυρας

Κυπριακό σε τεντωμένο σχοινί: Οι υποσχέσεις της τριμερούς, η πρόταση-μυστήριο και το μεγάλο τεστ της Άγκυρας

Το Κυπριακό, επιχειρεί να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά η απόσταση από την πραγματική επανέναρξη της διαδικασίας παραμένει μεγάλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό σε τεντωμένο σχοινί: Οι υποσχέσεις της τριμερούς, η πρόταση-μυστήριο και το μεγάλο τεστ της Άγκυρας

Κυπριακό σε τεντωμένο σχοινί: Οι υποσχέσεις της τριμερούς, η πρόταση-μυστήριο και το μεγάλο τεστ της Άγκυρας

  •  10.11.2026 - 06:16
VIDEO - Φόνος στην Πέγεια: Χειροπέδες στην συμβία του θύματος και τον γιο της - Φέρεται να ομολόγησε ο 20χρονος - Τι ισχυρίζεται

VIDEO - Φόνος στην Πέγεια: Χειροπέδες στην συμβία του θύματος και τον γιο της - Φέρεται να ομολόγησε ο 20χρονος - Τι ισχυρίζεται

  •  10.11.2026 - 06:37
Πάει Αττάλεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την COP31

Πάει Αττάλεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την COP31

  •  10.11.2026 - 08:32
Λετυμπιώτης: Προτεραιότητα η συνάντηση με Γκουτέρες - «Δεν υπάρχει κάτι πιο ψηλά»

Λετυμπιώτης: Προτεραιότητα η συνάντηση με Γκουτέρες - «Δεν υπάρχει κάτι πιο ψηλά»

  •  10.11.2026 - 08:41
CY-ALERT: Σήμερα οι δοκιμαστικές ειδοποιήσεις για σεισμό και τσουνάμι - Ποιες ώρες θα σταλούν

CY-ALERT: Σήμερα οι δοκιμαστικές ειδοποιήσεις για σεισμό και τσουνάμι - Ποιες ώρες θα σταλούν

  •  10.11.2026 - 08:18
VIDEO: «Ξεπέρασε και το γεφύρι της Άρτας»: Δρόμος στην Κύπρο με καθυστέρηση πέραν των 20 χρόνων

VIDEO: «Ξεπέρασε και το γεφύρι της Άρτας»: Δρόμος στην Κύπρο με καθυστέρηση πέραν των 20 χρόνων

  •  10.11.2026 - 08:27
Επί τόπου στα Λύμπια μετά τη συμφωνία για το οδόφραγμα: Η ανησυχία για κυκλοφοριακό χάος – Τα έργα που ζητά η τοπική Αρχή – Δείτε βίντεο

Επί τόπου στα Λύμπια μετά τη συμφωνία για το οδόφραγμα: Η ανησυχία για κυκλοφοριακό χάος – Τα έργα που ζητά η τοπική Αρχή – Δείτε βίντεο

  •  10.11.2026 - 09:27
Σου απέρριψαν το επίδομα τέκνου; Έχεις 30 ημέρες για να αντιδράσεις - Η διαδικασία που πρέπει να γνωρίζεις

Σου απέρριψαν το επίδομα τέκνου; Έχεις 30 ημέρες για να αντιδράσεις - Η διαδικασία που πρέπει να γνωρίζεις

  •  10.11.2026 - 06:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα