VIDEO: «Ξεπέρασε και το γεφύρι της Άρτας»: Δρόμος στην Κύπρο με καθυστέρηση πέραν των 20 χρόνων

Μιλώντας στον Alpha, ο Δήμαρχος Λειβαδιών, Μάριος Αρμένης, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την πολυετή καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, σημειώνοντας πως οι διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2009, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει η κατασκευή.

«Δυστυχώς ξεπεράσαμε και το γεφύρι της Άρτας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια έχει σταματήσει η προώθηση ενός δρόμου πρωταρχικής σημασίας για την περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αυξημένη τροχαία κίνηση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα στους δρόμους έξω από τα σχολεία, όπου διακινούνται περισσότεροι από 1.000 μαθητές από οκτώ κοινότητες, αλλά και σε άλλους εσωτερικούς δρόμους των Λειβαδιών.

Ο Δήμαρχος τόνισε πως οι τοπικές υποδομές δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις ανάγκες, ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία να αντιμετωπίσουν με τη δέουσα σοβαρότητα το ζήτημα και να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση του δρόμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις διαδοχικές μεταθέσεις του χρονοδιαγράμματος, σημειώνοντας πως κάθε χρόνο η υλοποίηση του έργου μεταφέρεται σε μεταγενέστερο χρόνο.

«Πέρσι μας είπαν ότι θα ξεκινήσει η κατασκευή του δρόμου το 2028, ενώ φέτος μας είπαν το 2030 και βλέπουμε. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος», ανέφερε.

Παράλληλα, επισήμανε πως η κυκλοφοριακή επιβάρυνση είναι ήδη μεγάλη, με ουρές να σχηματίζονται ακόμη και στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εξέφρασε ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα έχει η περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

«Αυτοί που θα κατοικήσουν στα block πολυκατοικιών πού θα μετακινούνται; Θα αφήσουμε να γίνει το κακό έξω από τα σχολεία και μετά θα λάβουμε μέτρα;», διερωτήθηκε, επαναλαμβάνοντας την έκκληση για άμεση προώθηση και ολοκλήρωση του έργου.

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