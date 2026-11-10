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Ψυχολογία: Γιατί κρατάμε σαλόνι και κουζίνα τακτοποιημένα αλλά την κρεβατοκάμαρα σε χάος -Δεν είναι τεμπελιά

 10.11.2026 - 07:42
Ψυχολογία: Γιατί κρατάμε σαλόνι και κουζίνα τακτοποιημένα αλλά την κρεβατοκάμαρα σε χάος -Δεν είναι τεμπελιά

Σε πολλά σπίτια οι κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν πεντακάθαροι για τους επισκέπτες, ενώ τα υπνοδωμάτια κρύβουν ένα αθέατο χάος. Η ψυχολογία δίνει την εξήγηση.

Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο οικογένειες με εφήβους, αλλά και ανεξάρτητους ενήλικες που διατηρούν το υπόλοιπο σπίτι άψογο, αφήνοντας το δωμάτιό τους σε δεύτερη μοίρα.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, η συμπεριφορά αυτή δεν συνδέεται απαραίτητα με την τεμπελιά ή την αμέλεια, αλλά αντανακλά μια ζήτημα προτεραιοτήτων, διαχείρισης χρόνου και της σημασίας που αποδίδει το κάθε άτομο στους διαφορετικούς χώρους της κατοικίας του, επισημαίνει το okdiario.com.

Η εξήγηση βρίσκεται εν μέρει στη λειτουργία που επιτελεί κάθε δωμάτιο. Το σαλόνι και η κουζίνα αποτελούν κοινόχρηστους χώρους όπου η τάξη διευκολύνει τη συμβίωση, τις καθημερινές εργασίες και τη φιλοξενία, ενώ η διατήρησή τους σε καλή κατάσταση ανταποκρίνεται συχνά στην επιθυμία για μια θετική εικόνα προς τα έξω.

Αντίθετα, το υπνοδωμάτιο λειτουργεί ως ένα ιδιωτικό καταφύγιο. Καθώς παραμένει μακριά από τα βλέμματα των τρίτων, οι ένοικοι αισθάνονται λιγότερη πίεση να το διατηρούν στην εντέλεια, ιεραρχώντας άλλες δραστηριότητες ως σημαντικότερες.

Η ψυχολόγος Leticia Martin Enjuto εξήγησε στο «¡Hola!» ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα άτομα εξαρτώνται από τη γνώμη των άλλων, αλλά ότι «κατανέμουν την προσοχή τους με βάση τη χρήση και τη προσβασιμότητα του κάθε χώρου».

Ο ρόλος της κόπωσης και τους στρες

Παράλληλα, η ακαταστασία μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την κόπωση και το στρες. Όταν οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται, οι άνθρωποι τείνουν να διευθετούν πρώτα όσα θεωρούν πιο επείγοντα, με αποτέλεσμα η τακτοποίηση του δωματίου να περνά σε δεύτερη μοίρα.

Το άγχος, η εξάντληση και η έλλειψη χρόνου συμβάλλουν στη συσσώρευση ρούχων και αντικειμένων, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, αλλά μια συγκεκριμένη φάση διαχείρισης της ενεργητικότητας.

Όπως επισημαίνει η ειδικός, ένα ακατάστατο δωμάτιο δεν υποδηλώνει αυτόματα έναν αμελή άνθρωπο, καθώς μπορεί απλώς να πρόκειται για κάποιον που «δίνει μεγαλύτερη σημασία στη λειτουργικότητα παρά στην εικόνα του ιδιωτικού του χώρου».

Πηγή: iefimerida.gr

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