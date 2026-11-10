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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Φόνος στην Πέγεια: Χειροπέδες στην συμβία του θύματος και τον γιο της - Φέρεται να ομολόγησε ο 20χρονος - Τι ισχυρίζεται

 10.11.2026 - 06:37
VIDEO - Φόνος στην Πέγεια: Χειροπέδες στην συμβία του θύματος και τον γιο της - Φέρεται να ομολόγησε ο 20χρονος - Τι ισχυρίζεται

Καταιγιστικές εξελίξεις σημειώνεται στην υπόθεση φόνου του 51χρονου Βρετανού στην Πέγεια, καθώς η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων, της 42χρονης συμβίας του θύματος και του 20χρονου γιου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του στη δολοφονία του συντρόφου της μητέρας του, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο καβγάς που φέρεται να προηγήθηκε μεταξύ του ζευγαριού.

Όπως προκύπτει από τους ισχυρισμούς του 20χρονου, ο ίδιος φέρεται να παρενέβη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και ο τραυματισμός του 51χρονου με μαχαίρι.

Οι ισχυρισμοί που διερευνώνται αναφέρουν πως ο 51χρονος τραυματίστηκε στην οικία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο, προτού εγκαταλειφθεί στον δρόμο.

Πάντως, δεν αποκλείεται και τρίτη σύλληψη, που πληροφορίες θέλουν να πρόκειται για νεαρή γυναίκα που είχε συμμετοχή στην υπόθεση.

Το φονικό όργανο δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 51χρονος εντοπίστηκε τη Δευτέρα τραυματισμένος μέσα σε όχημα στην Πέγεια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 19:45.

Η νεκροτομή επί της σορού του προγραμματίστηκε για τις 10:00 στο Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται. Η σκηνή όπου εντοπίστηκε το όχημα με το οποίο μεταφέρθηκε το θύμα, καθώς και η κατοικία, έχουν αποκλειστεί και φρουρούνται.

Μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και ιατροδικαστής, αναμένεται να πραγματοποιήσουν περαιτέρω εξετάσεις στις σκηνές, στο πλαίσιο των ερευνών για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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