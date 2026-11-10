VIDEO - Φόνος στην Πέγεια: Χειροπέδες στην συμβία του θύματος και τον γιο της - Φέρεται να ομολόγησε ο 20χρονος - Τι ισχυρίζεται

Η νεκροτομή επί της σορού του προγραμματίστηκε για τις 10:00 στο Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται. Η σκηνή όπου εντοπίστηκε το όχημα με το οποίο μεταφέρθηκε το θύμα, καθώς και η κατοικία, έχουν αποκλειστεί και φρουρούνται.

Μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και ιατροδικαστής, αναμένεται να πραγματοποιήσουν περαιτέρω εξετάσεις στις σκηνές, στο πλαίσιο των ερευνών για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.