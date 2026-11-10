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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάει Αττάλεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την COP31

 10.11.2026 - 08:32
Πάει Αττάλεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την COP31

Για την Αττάλεια της Τουρκίας, μέσω Ρόδου, αναχωρεί το απόγευμα της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επικεφαλής κυπριακής διπλωματικής αποστολής, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Ηγετών της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), η οποία πραγματοποιείται στις 11 και 12 Νοεμβρίου.

Η COP31 άρχισε τις εργασίες της τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί στις 20 Νοεμβρίου, με επίκεντρο την ενίσχυση της διεθνούς δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της Συνόδου Ηγετών, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να παρουσιάσουν τις εθνικές τους θέσεις και δεσμεύσεις για την κλιματική δράση, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για την ενεργειακή μετάβαση, τη χρηματοδότηση της κλιματικής δράσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Διάσκεψη αποκτά ιδιαίτερη διπλωματική σημασία, καθώς, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει στο ΚΥΠΕ κυβερνητική πηγή, η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφάλισε επίσημη πρόσκληση έπειτα από συστηματικές και συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες της Λευκωσίας, με την ουσιαστική κινητοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών μελών της ΕΕ.

Η ίδια πηγή είχε υπογραμμίσει ότι ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε η συντονισμένη πίεση από πλευράς ΕΕ, με κοινή θέση ότι η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή κράτους μέλους σε διεθνείς διαδικασίες δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση ή να υπόκειται σε μονομερείς περιορισμούς.

Το ζήτημα είχε ανακύψει μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Καθημερινή της Κυριακής», σύμφωνα με το οποίο ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε αποστείλει προσωπικές προσκλήσεις στους ηγέτες των άλλων 26 κρατών μελών της ΕΕ για τη Σύνοδο Ηγετών της COP31, επιχειρώντας, κατά το δημοσίευμα, να αποκλείσει την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

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