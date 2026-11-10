Η NASA αναζητά νέους αστροναύτες: Τι προσόντα πρέπει να έχουν και ποιες δοκιμασίες θα περάσουν

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 3 Δεκεμβρίου, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά Αμερικανοί πολίτες. Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να μετακομίσουν στο Χιούστον του Τέξας, όπου βρίσκεται το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA.

Η πρόσληψη της νέας γενιάς αστροναυτών συνδέεται με τα σχέδια των ΗΠΑ για τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη. Τον περασμένο Απρίλιο, η αποστολή Artemis II μετέφερε τέσσερις αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης που έχουν διανύσει άνθρωποι από τη Γη.

«Οι άνθρωποι που θα επιλέξουμε μπορεί να περπατήσουν στη Σελήνη, να ζήσουν και να εργαστούν στη σεληνιακή βάση και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των συστημάτων που θα μεταφέρουν τελικά πληρώματα στον Άρη», δήλωσε ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν.

Όπως τόνισε, οι αποστολές αυτές απαιτούν υψηλή τεχνική κατάρτιση, σωστή κρίση, ομαδικό πνεύμα και θάρρος.

Ποια προσόντα ζητά η NASA

Για να μπορέσει κάποιος να υποβάλει αίτηση, πρέπει να πληροί τουλάχιστον μία από τέσσερις προϋποθέσεις σπουδών ή εκπαίδευσης.

Η πρώτη είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενα όπως η μηχανική, η βιολογία, οι φυσικές επιστήμες, η πληροφορική ή τα μαθηματικά.

Εναλλακτικά, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκά έτη διδακτορικών σπουδών σε αντίστοιχους κλάδους, καθώς και κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών σε συγκεκριμένα ιατρικά επαγγέλματα.

Η τέταρτη δυνατότητα αφορά όσους έχουν αποφοιτήσει από αναγνωρισμένη σχολή πιλότων δοκιμών ή πρόκειται να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους έως τον Ιούλιο του 2027.

Πέρα από τις σπουδές, η NASA απαιτεί τουλάχιστον τρία χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προέρχονται από διαφορετικούς τομείς, όπως η ιατρική, οι βιολογικές και φυσικές επιστήμες, η μηχανική και η διαχείριση απαιτητικών επιχειρήσεων.

Για τους πιλότους ισχύουν πρόσθετες προϋποθέσεις. Ανάλογα με την κατηγορία αεροσκάφους, απαιτούνται από 750 έως 1.500 ώρες πτήσης, με συγκεκριμένο αριθμό ωρών ως κυβερνήτης ή επικεφαλής χειριστής. Για τους χειριστές ελικοπτέρων προβλέπονται τουλάχιστον 1.000 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 300 ως κυβερνήτες.

Η υπηρεσία αναζητά επίσης ανθρώπους με εμπειρία σε περιβάλλοντα όπου οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται άμεσα και ένα λάθος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Οι δοκιμασίες και η ζωή στο Διάστημα

Η επιλογή δεν εξαρτάται μόνο από τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν ιατρικές και ψυχιατρικές εξετάσεις, έλεγχο ιστορικού και εξέταση για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η όρασή τους πρέπει να μπορεί να διορθωθεί στο επίπεδο 20/20 σε κάθε μάτι, ενώ απαιτείται και επιτυχής ολοκλήρωση δοκιμασίας κολύμβησης.

Παράλληλα, θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε έντονες σωματικές δραστηριότητες, όπως η άρση βαρών, το σκύψιμο, η έρπυση και η εργασία υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Σημαντικό μέρος των απαιτήσεων αφορά την ψυχολογική αντοχή. Η NASA ζητά ανθρώπους πρόθυμους να εργαστούν σε επικίνδυνες συνθήκες, να ζήσουν για μεγάλα διαστήματα σε μικρούς, απομονωμένους χώρους και να παραμείνουν μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους.

Στην προκήρυξη επισημαίνεται μάλιστα ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε διαστημική αποστολή διάρκειας 12 μηνών ή και περισσότερο, αποδεχόμενοι την ακραία απομόνωση και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Η NASA διευκρινίζει ότι οι διαθέσιμες θέσεις είναι ελάχιστες. Για όσους τελικά επιλεγούν, πάντως, η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε αποστολές που θα καθορίσουν το επόμενο κεφάλαιο της ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη και, αργότερα, στον Άρη.

Πηγή: lifo.gr