Λετυμπιώτης: Προτεραιότητα η συνάντηση με Γκουτέρες - «Δεν υπάρχει κάτι πιο ψηλά»

Απαντώντας στις αναφορές του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν προήλθαν από δικές του εισηγήσεις, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν έχει σημασία η «πατρότητα» των προτάσεων, αλλά η ουσία και η ειλικρίνεια απέναντι στον κόσμο.

Υπενθύμισε ότι οι 19 προτάσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη είχαν παρουσιαστεί στο Εθνικό Συμβούλιο και συζητηθεί με την τουρκοκυπριακή πλευρά, την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και τον Γενικό Γραμματέα. Εξήγησε, παράλληλα, ότι η μη δημοσιοποίησή τους ήταν συνειδητή επιλογή, ώστε να διατηρηθεί περιθώριο για συνέχιση της διαδικασίας.

Αναφορικά με την πρόταση του κ. Έρχιουρμαν που χαρακτηρίστηκε «game changer», επιβεβαίωσε ότι κατατέθηκε εισήγηση την οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν μπορούσε να αποδεχθεί, καθώς δεν συνάδει με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές της ΕΕ.

Τα Κόκκινα παραμένουν στο τραπέζι

Για τη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, ο Εκπρόσωπος χαρακτήρισε θετική την επίτευξη συμφωνίας για δύο σημεία, σημειώνοντας ότι από το 2018 δεν είχε ανοίξει νέο οδόφραγμα.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι τα Κόκκινα και η περιοχή Αθηένου – Πυροΐου δεν έχουν εγκαταλειφθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά, παρά την άρνηση της τουρκικής πλευράς.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των κατοίκων της Τηλλυρίας, αναγνώρισε τη δυσαρέσκειά τους, τονίζοντας ότι το ζήτημα των Κοκκίνων είχε τεθεί στις διευρυμένες διασκέψεις στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη.

Προτεραιότητα η συνάντηση με Γκουτέρες

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν αποτελούν τον τελικό στόχο, καθώς προτεραιότητα παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού.

Όπως αποκάλυψε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές με το γραφείο του Αντόνιο Γκουτέρες για καθορισμό ημερομηνίας και τόπου συνάντησης.

«Δεν υπάρχει κάτι που ιεραρχούμε πιο υψηλά από τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για ουσιαστική πρόοδο πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του κ. Γκουτέρες.