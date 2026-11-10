CY-ALERT: Σήμερα οι δοκιμαστικές ειδοποιήσεις για σεισμό και τσουνάμι - Ποιες ώρες θα σταλούν

Οι ειδοποιήσεις θα αποσταλούν σήμερα μεταξύ 11:00 και 15:00, μέσω του καναλιού άσκησης/δοκιμής, ενώ αναμένεται να ληφθούν περισσότερα από ένα μηνύματα στις συσκευές στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η λήψη δοκιμαστικών ειδοποιήσεων.

Η Πολιτική Άμυνα διευκρινίζει ότι οι ειδοποιήσεις αφορούν αποκλειστικά την άσκηση και δεν συνδέονται με πραγματικό περιστατικό, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ούτε απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πολίτες.

«Σκοπός της άσκησης είναι ο έλεγχος των διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης και η ενίσχυση της ετοιμότητας και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών», καταλήγει η ανακοίνωση.