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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

CY-ALERT: Σήμερα οι δοκιμαστικές ειδοποιήσεις για σεισμό και τσουνάμι - Ποιες ώρες θα σταλούν

 10.11.2026 - 08:18
CY-ALERT: Σήμερα οι δοκιμαστικές ειδοποιήσεις για σεισμό και τσουνάμι - Ποιες ώρες θα σταλούν

Δοκιμαστικές ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού «CY-ALERT» θα λάβουν σήμερα, Τρίτη, πολίτες που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές της Κύπρου, στο πλαίσιο της άσκησης «NEAMWave2026», η οποία βασίζεται σε σενάριο σεισμού και τσουνάμι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Άμυνας.

Οι ειδοποιήσεις θα αποσταλούν σήμερα μεταξύ 11:00 και 15:00, μέσω του καναλιού άσκησης/δοκιμής, ενώ αναμένεται να ληφθούν περισσότερα από ένα μηνύματα στις συσκευές στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η λήψη δοκιμαστικών ειδοποιήσεων.

Η Πολιτική Άμυνα διευκρινίζει ότι οι ειδοποιήσεις αφορούν αποκλειστικά την άσκηση και δεν συνδέονται με πραγματικό περιστατικό, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ούτε απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πολίτες.

«Σκοπός της άσκησης είναι ο έλεγχος των διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης και η ενίσχυση της ετοιμότητας και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

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