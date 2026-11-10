Έφυγε από τη ζωή η Μηλίτσα Φάντη: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο - Η επιθυμία της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026, στις 11:30 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τσακκίστρα.

Η οικογένεια καλεί συγγενείς, φίλους και όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία και να την αποχαιρετήσουν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 11:00 π.μ.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας.

Οι εισφορές μπορούν να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά μέσω της Τράπεζας Κύπρου, στον λογαριασμό που αναγράφεται στην ανακοίνωση της οικογένειας.