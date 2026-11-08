Ακόμη ένας Βαρωσιώτης έφυγε από τη ζωή μακριά από την αγαπημένη του Αμμόχωστο - Θλίψη για τον θάνατο του Πέτρου

Ο Πέτρος Μέσσιος, με καταγωγή από την οδό Σίλλερ 21 της Αμμοχώστου, απεβίωσε στις 6 Νοεμβρίου 2026 στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Η είδηση του θανάτου του προκαλεί θλίψη στους συγγενείς, φίλους και συμπατριώτες του, καθώς ακόμη ένας Βαρωσιώτης προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή μακριά από την πόλη τους, έχοντας πάντα στην καρδιά και στη μνήμη τους την αγαπημένη Αμμόχωστο.