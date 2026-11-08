Ακόμη ένας Βαρωσιώτης έφυγε από τη ζωή μακριά από την αγαπημένη του Αμμόχωστο - Θλίψη για τον θάνατο του Πέτρου

Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία
Σε κίνδυνο να υποστεί «τεράστια ζημιά» η προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, σε περίπτωση νέας αποτυχίας της πρωτοβουλίας του ΓΓ του ΟΗΕ, αναφέρετα η Προσωπική Απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σε συνέντευξή της στη «Sunday Mail», ενώ, μιλώντας σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Πολίτης», αναφέρεται στην ανάγκη συμφωνίας των δύο ηγετών σε μια σαφή διαδικασία, όπως το χρονοδιάγραμμα, η ημερήσια διάταξη και οι μηχανισμοί υπέρβασης αδιεξόδων, για τη διαμόρφωση πλαισίου επανέναρξης των συνομιλιών.