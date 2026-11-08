Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚύπροςΑκόμη ένας Βαρωσιώτης έφυγε από τη ζωή μακριά από την αγαπημένη του Αμμόχωστο - Θλίψη για τον θάνατο του Πέτρου
ΚΥΠΡΟΣ

Ακόμη ένας Βαρωσιώτης έφυγε από τη ζωή μακριά από την αγαπημένη του Αμμόχωστο - Θλίψη για τον θάνατο του Πέτρου

 08.11.2026 - 18:39
Ακόμη ένας Βαρωσιώτης έφυγε από τη ζωή μακριά από την αγαπημένη του Αμμόχωστο - Θλίψη για τον θάνατο του Πέτρου

Ακόμη ένας άνθρωπος της Αμμοχώστου έφυγε από τη ζωή μακριά από τη γενέτειρά του, χωρίς να προλάβει να εκπληρώσει το όνειρο της επιστροφής στην αγαπημένη του πόλη.

Ο Πέτρος Μέσσιος, με καταγωγή από την οδό Σίλλερ 21 της Αμμοχώστου, απεβίωσε στις 6 Νοεμβρίου 2026 στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Η είδηση του θανάτου του προκαλεί θλίψη στους συγγενείς, φίλους και συμπατριώτες του, καθώς ακόμη ένας Βαρωσιώτης προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή μακριά από την πόλη τους, έχοντας πάντα στην καρδιά και στη μνήμη τους την αγαπημένη Αμμόχωστο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις στους δρόμους της Κύπρου - «Καμαρώστε τους!»
Θλίψη για τον θάνατο 52χρονου στην Κύπρο - «Το λεωφορείο πέρασε για να σε πάρει, όμως δεν κατέβηκες…» - Δείτε φωτογραφία
Ανείπωτη τραγωδία: Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε ποτέ - Νεκρή 75χρονη, στη δημοσιότητα τα στοιχεία της
VIDEO - Τρόμος στον αέρα: Η προσγείωση που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία - Αεροπλάνο πάλευε με τους ανέμους
VIDEO - First Dates: Η 27χρονη Κύπρια βρήκε τον έρωτα - Η απρόσμενη κίνηση του 32χρονου στο ραντεβού τους
Απίστευτες σκηνές: «Κάηκε» η Λευκωσία για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ - Βίντεο από το εντυπωσιακό pyro show

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χειρουργοί που γευμάτιζαν κοντά στο σημείο της επίθεσης στην Κρακοβία έσωσαν ζωές, περιέθαλψαν και τον δράστη

 08.11.2026 - 18:12
Επόμενο άρθρο

Τραμπ για την νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές: Η Αμερική έκανε ένα τεράστιο βήμα πίσω στην Ιστορία

 08.11.2026 - 18:49
Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

Σε κίνδυνο να υποστεί «τεράστια ζημιά» η προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, σε περίπτωση νέας αποτυχίας της πρωτοβουλίας του ΓΓ του ΟΗΕ, αναφέρετα η Προσωπική Απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σε συνέντευξή της στη «Sunday Mail», ενώ, μιλώντας σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Πολίτης», αναφέρεται στην ανάγκη συμφωνίας των δύο ηγετών σε μια σαφή διαδικασία, όπως το χρονοδιάγραμμα, η ημερήσια διάταξη και οι μηχανισμοί υπέρβασης αδιεξόδων, για τη διαμόρφωση πλαισίου επανέναρξης των συνομιλιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

  •  08.11.2026 - 11:42
Το πολιτικό παζλ του 2028 αρχίζει να συμπληρώνεται -Το ΔΗΚΟ κοιτάζει προς Χριστοδουλίδη, ο ΔΗΣΥ αναζητά την επόμενη μέρα και το ΑΚΕΛ θέλει να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού

Το πολιτικό παζλ του 2028 αρχίζει να συμπληρώνεται -Το ΔΗΚΟ κοιτάζει προς Χριστοδουλίδη, ο ΔΗΣΥ αναζητά την επόμενη μέρα και το ΑΚΕΛ θέλει να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού

  •  08.11.2026 - 07:20
«Δεν παίρνω αιχμαλώτους»: Το έμβλημα του Μαυρογένη με τον σκελετό και την καρδιά που αιμορραγεί φορούσε ο 24χρονος τρομοκράτης στην Κρακοβία

«Δεν παίρνω αιχμαλώτους»: Το έμβλημα του Μαυρογένη με τον σκελετό και την καρδιά που αιμορραγεί φορούσε ο 24χρονος τρομοκράτης στην Κρακοβία

  •  08.11.2026 - 17:38
Τρόμος για 32χρονο: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του και του πετούσαν αντικείμενα

Τρόμος για 32χρονο: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του και του πετούσαν αντικείμενα

  •  08.11.2026 - 16:37
Ανείπωτη τραγωδία: Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε ποτέ - Νεκρή 75χρονη, στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Ανείπωτη τραγωδία: Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε ποτέ - Νεκρή 75χρονη, στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

  •  08.11.2026 - 09:03
Ισραήλ: Έλαβε και επίσημα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ

Ισραήλ: Έλαβε και επίσημα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ

  •  08.11.2026 - 17:23
Καιρός για τζάκι: Σφίγγει το κρύο και έρχονται... βροχές

Καιρός για τζάκι: Σφίγγει το κρύο και έρχονται... βροχές

  •  08.11.2026 - 16:25
Πέντε μύθοι για τον Abdul El-Sayed που καταρρίφθηκαν μέχρι να πεις bullshit 

Πέντε μύθοι για τον Abdul El-Sayed που καταρρίφθηκαν μέχρι να πεις bullshit 

  •  08.11.2026 - 16:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα