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Ποια είναι τα 14 πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα για να δουλεύεις από το σπίτι -Τι μισθούς δίνουν

 10.11.2026 - 11:43
Ποια είναι τα 14 πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα για να δουλεύεις από το σπίτι -Τι μισθούς δίνουν

Δεκατέσσερα είναι τα επαγγέλματα που μπορεί κάποιος να τα εξασκεί από το σπίτι και να πληρώνεται αδρά.

Η τηλεργασία καθιερώθηκε δυναμικά στον εργασιακό χώρο μετά την πανδημία. Ρυθμίζεται από το άρθρο 67 του ν. 4808/2021, αναδιαμόρφωσε τις προσδοκίες των εργαζομένων και, πλέον, αποτελεί ένα σημαντικό μοντέλο απασχόλησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η πλατφόρμα Indeed, υπάρχουν δεκατέσσερα επαγγέλματα που προσφέρουν σημαντικές οικονομικές απολαβές για εργαζόμενους που δουλεύουν από το σπίτι τους και οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και τα 234.000 ευρώ ετησίως.

Η λίστα με τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα

Ας δούμε, όμως, ποια είναι τα καλύτερα αμειβόμενα επαγγέλματα, ποιες είναι οι δύο ειδικότητες που καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις και τι μισθούς παίρνουν όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως. Να σημειώσουμε ότι ακόμα και η τελευταία ειδικότητα, που βρίσκεται στην 14η θέση της λίστας, λαμβάνει 75.500 ευρώ ετησίως.

Αναλυτικά η λίστα:

-Ψυχίατρος: 234.000 ευρώ ετησίως.
-Νομικός σύμβουλος: 143.000 ευρώ ετησίως.
-Επικεφαλής λογισμικού: 130.000 ευρώ ετησίως.
-Μηχανικός DevOps (Development Operations): 124.000 ευρώ ετησίως.
-Data Scientist: 112.000 ευρώ ετησίως.
-Σχεδιαστής προϊόντων: 107.000 ευρώ ετησίως.
-Προγραμματιστής εφαρμογών για κινητά: 104.500 ευρώ ετησίως.
-Προγραμματιστής iOS: 101.000 ευρώ ετησίως.
-Διευθυντής μάρκετινγκ: 99.000 ευρώ ετησίως.
-Ψυχολόγος: 97.000 ευρώ ετησίως.
-Μηχανικός λογισμικού: 93.000 ευρώ ετησίως.
-Επικεφαλής Πληροφορικής (IT): 90.000 ευρώ ετησίως.
-Project Manager: 80.000 ευρώ ετησίως.
-Επιχειρηματικός αναλυτής (Business Analyst): 75.500 ευρώ ετησίως.

Τι έδειξε έκθεση για τηλεργασία και καλοπληρωμένες δουλειές χωρίς προϋπηρεσία

Να πούμε ότι τον περασμένο Απρίλιο έκθεση της Bospar κατέγραψε οκτώ καλοπληρωμένες θέσεις εξ αποστάσεως εργασίας για entry level υποψηφίους χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Ποιες είναι αυτές; Οι πιο καλοπληρωμένες θέσεις τηλεργασίας για εργαζόμενους χωρίς εμπειρία περιλαμβάνουν: Βοηθό Ερευνών (Research Assistant) με ετήσιες αποδοχές 58.600 ευρώ, Συγγραφή Περιεχομένου (Content Writing) με 56.400 ευρώ, Υποστήριξη IT (Help Desk) με 53.800 ευρώ, Διαχειριστή Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με 50.300 ευρώ, Μεταφράσεις με 50.200 ευρώ, Βοηθό Γραφιστικής με 49.600 ευρώ, Βοηθό Μάρκετινγκ με 48.400 ευρώ και Διαδικτυακές Πωλήσεις με ετήσιες αποδοχές 48.200 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, όπως είχαμε γράψει στο iefimerida.gr, επαγγέλματα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, πράσινα επαγγέλματα, επαγγέλματα Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας, επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης, είναι αυτά που θα πρωταγωνιστήσουν την επόμενη δεκαετία.

Πηγή: iefimerida.gr

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