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Μια εικόνα σαν από παραμύθι στην Κύπρο! Δεκάδες μανιτάρια ξεφύτρωσαν δίπλα σε δέντρο - Ένα μικρό «Στρουμφοχωριό» - Δείτε βίντεο

 10.11.2026 - 09:59
Μια εικόνα σαν από παραμύθι στην Κύπρο! Δεκάδες μανιτάρια ξεφύτρωσαν δίπλα σε δέντρο - Ένα μικρό «Στρουμφοχωριό» - Δείτε βίντεο

Μια πανέμορφη εικόνα της φύσης, μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολίτης, προκαλώντας εντύπωση με το ιδιαίτερο θέαμα που κατέγραψε.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα "ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ" διακρίνονται δεκάδες μικρά μανιτάρια συγκεντρωμένα στη βάση ενός δέντρου, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει παραμύθι.

Ο δημιουργός της ανάρτησης αντιμετώπισε το θέαμα με χιούμορ, γράφοντας:

«Τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα βροχόπτωσης. Στρουμφοχωριό σε φυσική έκδοση! Απαγορεύεται η είσοδος στο Δρακουμέλ».

Η εικόνα αναδεικνύει μια από τις όμορφες πλευρές της φύσης αυτή την εποχή, καθώς η υγρασία και οι βροχές ευνοούν την εμφάνιση πολλών ειδών μυκήτων.

Μια μικρή γωνιά της φύσης ήταν αρκετή για να θυμίσει το αγαπημένο Στρουμφοχωριό και να χαρίσει μια διαφορετική, παραμυθένια εικόνα.

Δείτε το βίντεο

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