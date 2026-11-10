Μια εικόνα σαν από παραμύθι στην Κύπρο! Δεκάδες μανιτάρια ξεφύτρωσαν δίπλα σε δέντρο - Ένα μικρό «Στρουμφοχωριό» - Δείτε βίντεο

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα "ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ" διακρίνονται δεκάδες μικρά μανιτάρια συγκεντρωμένα στη βάση ενός δέντρου, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει παραμύθι.

Ο δημιουργός της ανάρτησης αντιμετώπισε το θέαμα με χιούμορ, γράφοντας:

«Τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα βροχόπτωσης. Στρουμφοχωριό σε φυσική έκδοση! Απαγορεύεται η είσοδος στο Δρακουμέλ».

Η εικόνα αναδεικνύει μια από τις όμορφες πλευρές της φύσης αυτή την εποχή, καθώς η υγρασία και οι βροχές ευνοούν την εμφάνιση πολλών ειδών μυκήτων.

Μια μικρή γωνιά της φύσης ήταν αρκετή για να θυμίσει το αγαπημένο Στρουμφοχωριό και να χαρίσει μια διαφορετική, παραμυθένια εικόνα.

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