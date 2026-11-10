Λος Άντζελες: Αεροπλάνα παραλίγο να συγκρουστούν μετά την απογείωση - Σοκάρει το ηχητικό

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ αεροσκάφους της Air France και αεροσκάφους της American Airlines, στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), περίπου στις 00:20 τοπική ώρα, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο PEOPLE ότι η πτήση 28 της Air France «πραγματοποίησε μη εξουσιοδοτημένη στροφή» μετά την απογείωσή της από το αεροδρόμιο, «με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία ενός άλλου αεροσκάφους που είχε απογειωθεί από παράλληλο διάδρομο». «Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έδωσε αμέσως διορθωτικές οδηγίες στην πτήση της Air France», ανέφερε η FAA.

Video: Air France A350 and American Airlines A321 in Reported Close Call After Los Angeles Takeoff https://t.co/x1tdgpTzeV https://t.co/l4eCgRbjdE — Cedar News (@cedar_news) November 8, 2026

Σε ηχητικό από τις επικοινωνίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ακούγεται ελεγκτής να δίνει αμέσως εντολές στο πλήρωμα της Air France: ««Air France 028 Heavy, πετάξτε αμέσως με πορεία 270… Προειδοποίηση κυκλοφορίας, αεροσκάφος στις 12 η ώρα, σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου, διατηρήστε ύψος 2.000 ποδιών». Στη συνέχεια, ο πιλότος της Air France ερωτάται εκ νέου από τον ελεγκτή για τον λόγο που αποκλίνει από την πορεία του. «Air France 028 Heavy, λάβατε οδηγία να ανεβείτε ακολουθώντας τη διαδικασία SID, όχι να στρίψετε σε συγκεκριμένη πορεία», λέει ένας ελεγκτής στον πιλότο, αναφερόμενος στους προκαθορισμένους κανόνες πτήσης και τις οδηγίες που ακολουθεί το αεροσκάφος. Όταν ο ελεγκτής ζητά να μάθει ποια διαδικασία ακολουθούσε το πλήρωμα, ένας πιλότος ακούγεται να απαντά: «Δώστε μου ένα λεπτό», με τον ελεγκτή να απαντά: «Κανένα πρόβλημα». «Μας δόθηκε εντολή να ακολουθήσουμε τη διαδικασία αναχώρησης SUMMR TWO», αναφέρει ένας άλλος πιλότος, πριν ο πρώτος επιβεβαιώσει ότι ακολουθούσαν τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Εκπρόσωπος της Air France επιβεβαίωσε στο KTLA ότι το «πλήρωμα της πτήσης AF028, από το Λος Άντζελες προς την Παπεέτε της Γαλλικής Πολυνησίας στις 7 Νοεμβρίου 2026, έλαβε αίτημα από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας λίγο μετά την απογείωση, προκειμένου να προσαρμόσει την πορεία του». «Το πλήρωμα ακολούθησε αμέσως τις οδηγίες και στη συνέχεια συνέχισε την πτήση. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στην Παπεέτε στις 5:59 π.μ. τοπική ώρα», ανέφερε η ανακοίνωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.