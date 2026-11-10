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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακυρώθηκαν οι συναντήσεις Ολγκίν με Δήμους Αμμοχώστου και Μόρφου - Ο λόγος

 10.11.2026 - 11:12
Ακυρώθηκαν οι συναντήσεις Ολγκίν με Δήμους Αμμοχώστου και Μόρφου - Ο λόγος

Δεν θα πραγματοποιηθούν οι χωριστές συναντήσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τους Δήμους Αμμοχώστου και Μόρφου που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφόρηση του ΚΥΠΕ από τους δύο Δήμους, τα Ηνωμένα Έθνη επικοινώνησαν μαζί τους χθες το βράδυ ενημερώνοντας ότι οι συναντήσεις, που θα λάμβαναν χώρα σήμερα, Τρίτη, ακυρώνονται, λόγω υποχρεώσεων της κ. Ολγκίν που προέκυψαν από την χθεσινή συνάντηση των ηγετών. 

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Σίμος Ιωάννου, η ακύρωση της συνάντησης έγινε χθες αργά το βράδυ από το Γραφείο της κ. Ολγκίν. 

"Ακυρώθηκε η συνάντηση, πιθανώς διότι προετοιμάζει την Εκθεση για τον ΓΓ του ΟΗΕ. Μας ζήτησε να στείλουμε το υπόμνημα που θα της επιδίδαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το στείλαμε χθες το βράδυ. Μας ζήτησε εάν επιθυμούμε, να συναντηθούμε με τους εδώ εκπρόσωπους των ΗΕ όποτε θέλουμε", είπε ο κ. Ιωάννου.

Η ακύρωση της συνάντησης επιβεβαιώθηκε και από τον Δήμο Μόρφου. 

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