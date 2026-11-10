Τουρκικός Τύπος: Επιτυχία Άγκυρας η καθυστέρηση στις έρευνες γαλλικού σκάφους Abeille Marengo

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι εάν η γραπτή γαλλική ενημέρωση συνιστά απλή γνωστοποίηση των σχεδιαζόμενων εργασιών ή αίτημα άδειας από την Τουρκία, σύμφωνα με μέρος του τουρκικού Τύπου.

Η εφημερίδα "Aydınlık", με τίτλο «Η ενημέρωση δεν αρκεί, χρειάζεται άδεια», φιλοξενεί δηλώσεις του αναπληρωτή καθηγητή Αλί Ιμπραχίμ Ακκουτάι, ειδικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Ναυτικού Δικαίου (DEHUKAM), ο οποίος υποστηρίζει ότι οι προκαταρκτικές επιστημονικές έρευνες στον βυθό απαιτούν άδεια του παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα του.

«Δεν έχω συναντήσει πρακτική όπου να θεωρείται επαρκής η απλή ενημέρωση», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία απαιτεί να υπάρχει άδεια για τέτοιες δραστηριότητες.

Στο ίδιο ζήτημα επικεντρώνεται και η "Sözcü υπό τον τίτλο «Προσοχή στη διπλωματική παγίδα!». Ο απόστρατος υποναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί προειδοποιεί ότι η Άγκυρα δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένη μια διπλωματική επιτυχία, όσο δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η γαλλική επικοινωνία αποτελεί ενημέρωση ή επίσημο αίτημα άδειας.

Την ίδια ώρα, η "Nefes" αναφέρει ότι το γαλλικό σκάφος δεν απέπλευσε από την Κρήτη την προγραμματισμένη ώρα λόγω των τουρκικών αντιρρήσεων. Υποστηρίζει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν διπλωματική πρωτοβουλία για την εκτόνωση της έντασης, με τον Αμερικανό Πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, να φέρεται να μετέφερε την αμερικανική θέση πως οι εργασίες δεν πρέπει να παρεμποδιστούν. Η πληροφορία περί αμερικανικής παρέμβασης δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Σε πανηγυρικούς τόνους, οι εφημερίδες "Akşam" και "Star" υποστηρίζουν ότι η Τουρκία απέτρεψε τη διεξαγωγή ερευνών χωρίς άδεια στην υφαλοκρηπίδα που διεκδικεί. Η "Türkiye" παρουσιάζει τη γαλλική στάση ως προσπάθεια αποστασιοποίησης από τις ελληνοτουρκικές διαφορές, ενώ η "Yeni Akit" προβάλλει τον τίτλο «Αυτό που δεν αποδέχθηκε η Ελλάδα, το αποδέχθηκε η Γαλλία».

Ο αρθρογράφος της "Yeni Asır", Μπουλέντ Εραντάτς, υποστηρίζει ότι οι επαφές της Γαλλίδας Πρέσβειρας στην Άγκυρα και της εταιρείας Nexans με την τουρκική πλευρά συνιστούν αποδοχή των τουρκικών θέσεων για την υφαλοκρηπίδα. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση του αρθρογράφου και όχι για επιβεβαιωμένη γαλλική θέση.

Το πλήρες περιεχόμενο του γαλλικού εγγράφου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι η Γαλλία υπέβαλε αίτημα άδειας ή ότι η Τουρκία έδωσε τη συγκατάθεσή της για τις έρευνες.