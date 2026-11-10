ExxonMobil: Γεωτρύπανο σε Κρόνο-Πήγασο τον Δεκέμβριο-Σχέδιο παραγωγής το 2027

Οι εργασίες αυτές θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της πορείας για την υποβολή του σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος τον επόμενο χρόνο, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό επόμενο βήμα για την προώθηση του έργου, είπε σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι προχωρούν όλα με βάση τα προαποφασισμένα χρονοδιαγράμματα, και με τελική επενδυτική απόφαση για το Γλαύκος και Πήγασος να αναμένεται το 2029 και πρώτο φυσικό αέριο το 2033.

Ο κ. Άρντιλ είπε ότι είναι «ιδιαίτερα χαρούμενοι» που επιστρέφουν στην Κύπρο, μετά την ανακήρυξη της εμπορικής βιωσιμότητας του κοιτάσματος Γλαύκος-Πήγασος νωρίτερα φέτος. «Επιστρέψαμε για να ενημερώσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την ομάδα του για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς και για τα μελλοντικά μας σχέδια», πρόσθεσε.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι γεωτρύπανο θα επιστρέψει στην Κύπρο τον προσεχή Δεκέμβριο, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε πρόσθετες γεωτρητικές εργασίες και δοκιμές στο κοίτασμα Πήγασος», είπε. Σημείωσε ότι οι εργασίες αυτές θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της πορείας για την υποβολή του σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος τον επόμενο χρόνο, «το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό επόμενο βήμα για την προώθηση του έργου».

Επιπρόσθετα, είπε, στις αρχές του επόμενου έτους θα πραγματοποιήσουν νέες σεισμικές έρευνες. «Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό πρόγραμμα εργασιών», πρόσθεσε ο κ. Άρντιλ, σημειώνοντας ότι έχουν συνεργαστεί με το Υπουργείο και την ομάδα του Υπουργού, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός και ότι οι εργασίες θα προχωρήσουν με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό.

Στις δικές του δηλώσεις, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι είχαν «μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση» με την αντιπροσωπεία της ExxonMobil, όπου ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στο Γλαύκος και στο Πήγασος.

«Όπως έχετε ακούσει, προχωράμε με νέες γεωτρήσεις επίσης, εντός του έτους, κατά τον Δεκέμβριο, και ενημερωθήκαμε και για τις νέες εξελίξεις στην ίδια την ΑΟΖ», είπε.

Έγινε μια συζήτηση προφανώς και για το 4 και το 10Α, πρόσθεσε ο Υπουργός Ενέργειας.

«Προχωρούν όλα με βάση τα προαποφασισμένα χρονοδιαγράμματα, και με τελική επενδυτική απόφαση να αναμένεται το 2029 και πρώτο φυσικό αέριο το 2033», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι η τελική επενδυτική απόφαση αφορά το Γλαύκος και το Πήγασος.

Ερωτηθείς αν για το 4 και το 10Α έχει υπάρξει συμφωνία ή αν έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πότε θα δοθούν προς αξιοποίηση, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι αυτή τη στιγμή «είμαστε στο νομικό κομμάτι της ανταλλαγής απόψεων όσον αφορά την υπογραφή των διαφόρων συμβολαίων με βάση τα δικά μας κριτήρια», προσθέτοντας ότι υπάρχουν 2-3 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων υπάρχει χρονικό διάστημα, «έτσι ώστε να υπογραφούν αυτές οι συμφωνίες για να προχωρήσουν κι αυτά». Αλλά προφανώς, συνέχισε, η προτεραιότητα είναι το Γλαύκος και το Πήγασος με τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε πει.