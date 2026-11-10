Κίνηση ανθρωπιάς στη Λεμεσό: Χαρίζονται ρούχα σε οικογένεια που έχει ανάγκη ενόψει των Χριστουγέννων

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα γνωστοποίησε την πρόθεσή της να χαρίσει γυναικεία και ανδρικά ρούχα σε ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Όπως αναφέρει, συνήθως προσφέρει ρουχισμό σε κουτιά φιλανθρωπίας, ωστόσο φέτος αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πιο προσωπική κίνηση προσφοράς, επιθυμώντας τα ρούχα να φτάσουν απευθείας σε μια οικογένεια που δυσκολεύεται οικονομικά.

Τα ρούχα που προσφέρει είναι γυναικεία, νεανικά, μεγέθους Small, καθώς και ανδρικά, περίπου μεγέθους Large. Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για ρούχα που έχουν φορεθεί ελάχιστα ή είναι σχεδόν αχρησιμοποίητα.

Μέσα από την ανάρτησή της, καλεί όσους γνωρίζουν κάποια οικογένεια που έχει ανάγκη, αλλά και άτομα που αντιμετωπίζουν τα ίδια οικονομικές δυσκολίες, να επικοινωνήσουν μαζί της μέσω προσωπικού μηνύματος.

«Θα χαρώ πολύ να βοηθήσω όσο μπορώ!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή της ολοκληρώνεται με μια ευχή γεμάτη ανθρωπιά:

«Ο Θεός να σας έχει καλά και εύχομαι αυτές τις γιορτές να μην λείψει σε κανένα τίποτε».

Πρόκειται για μια απλή, αλλά ουσιαστική πρωτοβουλία, που υπενθυμίζει πως ακόμη και μια μικρή πράξη προσφοράς μπορεί να κάνει τη διαφορά για συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, ιδιαίτερα την περίοδο των γιορτών.