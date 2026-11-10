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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απογοήτευση Δημάρχου Αθηένου για Πυρόι, αλλά ελπίδες για διάνοιξη της διόδου

 10.11.2026 - 12:50
Απογοήτευση Δημάρχου Αθηένου για Πυρόι, αλλά ελπίδες για διάνοιξη της διόδου

Για 52 χρόνια η Αθηένου αναμένει τη διάνοιξη της διόδου Πυροΐου, δήλωσε ο Δήμαρχος Κυριάκος Καρεκλάς, εκφράζοντας τη λύπη του για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και την ελπίδα ότι θα υπάρξει τελικά θετική απόφαση.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Καρεκλάς ανέφερε ότι είναι γνωστά τα τεράστια οφέλη που θα προκύψουν για την Αθηένου από τη διάνοιξη του συγκεκριμένου σημείου διέλευσης.

Παρά την απογοήτευση, εξέφρασε αισιοδοξία, σημειώνοντας ότι η συνέχιση των συζητήσεων για άλλα σημεία διέλευσης, καθώς και η προοπτική να συζητηθούν τα ζητήματα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του αφήνουν πολλές ελπίδες ότι τελικά θα ληφθεί απόφαση για τη διάνοιξη της διόδου.

Παράλληλα, είπε ότι αύριο, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηένου, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις.

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