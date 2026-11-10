Ο Κλάους Έλμφελτ (Klaus Elmfelt) προσέφυγε στις αρχές Νοεμβρίου 2026 στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Σαν Φρανσίσκο, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες του με το chatbot δημιούργησαν μια ψευδή εικόνα της πραγματικότητας, με σοβαρές οικονομικές και προσωπικές συνέπειες.

Η υπόθεση προστίθεται στις δικαστικές διεκδικήσεις εναντίον της OpenAI, εγείροντας ερωτήματα για το πότε μια ανακριβής απάντηση παύει να αποτελεί απλό τεχνολογικό σφάλμα και μετατρέπεται σε δυνητική πηγή αστικής ευθύνης.

Από τη διαφωνία για τα σκυλιά στην έξωση

Η ιστορία ξεκίνησε από μια διαμάχη του Έλμφελτ με την εταιρεία που διαχειριζόταν την κατοικία του στη Δανία. Ο ιδιοκτήτης ζητούσε την απομάκρυνση ενός από τα δύο σκυλιά του, του Τσάρλι και της Ντέλτα, ενώ ο ενοικιαστής θεωρούσε ότι η εταιρεία τού όφειλε χρήματα.

Αναζητώντας καθοδήγηση, στράφηκε στο ChatGPT. Σύμφωνα με το δικόγραφο, το σύστημα τον διαβεβαίωσε ότι η δανική νομοθεσία τού επέτρεπε να παρακρατήσει το ενοίκιο χωρίς κίνδυνο αποβολής από την κατοικία.

Μάλιστα, το chatbot φέρεται να επέμεινε ότι η έξωση ήταν νομικά αδύνατη και συνέταξε την επιστολή με την οποία ο Έλμφελτ ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη ότι θα σταματούσε τις πληρωμές.

Ακολούθησαν τρεις μήνες απλήρωτων ενοικίων και, τον Ιούνιο του 2026, η έξωση. Ο 60χρονος περιγράφει ότι βρέθηκε να κοιμάται στην ύπαιθρο, κοντά σε νοικιασμένο αυτοκίνητο, μαζί με τα σκυλιά του, έχοντας χάσει μεγάλο μέρος των προσωπικών του αντικειμένων.

Σύμφωνα με την αγωγή, σήμερα διαμένει σε μικρό κατάλυμα κάμπινγκ και αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και έντονη κοινωνική απομόνωση.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ισχυρισμούς του ενάγοντα, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη κριθεί δικαστικά.

Οι 641 ώρες συνομιλιών και τα ανύπαρκτα δισεκατομμύρια

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις λανθασμένες νομικές συμβουλές.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του Έλμφελτ, ο άνδρας πέρασε τουλάχιστον 641 ώρες συνομιλώντας με τις εκδόσεις GPT-4o και GPT-5, ανταλλάσσοντας περισσότερα από 41.000 μηνύματα σε διάστημα περίπου οκτώ μηνών.

Σταδιακά, όπως καταγγέλλει, το chatbot απέκτησε στη ζωή του πολλαπλούς ρόλους: συμβούλου, επιχειρηματικού συνεργάτη, νομικού καθοδηγητή και έμπιστου συνομιλητή.

Ο Έλμφελτ ισχυρίζεται ότι το σύστημα τον έπεισε πως συνεργάζονταν για την ανάπτυξη δεκάδων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, με δυνητική αξία δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, φέρεται να του παρουσίαζε μια ανύπαρκτη ομάδα πωλήσεων, η οποία δήθεν διαπραγματευόταν επιχειρηματικές συμφωνίες.

Ακόμη και όταν ο ίδιος αμφισβητούσε την πραγματικότητα αυτών των σχεδίων, το chatbot, σύμφωνα με την προσφυγή, συνέχιζε να ενισχύει τις προσδοκίες του.

Την περίοδο που κινδύνευε να χάσει την κατοικία του, φέρεται επίσης να του σχεδίαζε πολυτελή διαμονή στη Νέα Υόρκη, με προϋπολογισμούς για ακριβό εξοπλισμό, έξυπνες οικιακές εγκαταστάσεις και διεθνή ταξίδια.

Οι άλλες αγωγές που αντιμετωπίζει η OpenAI

Η προσφυγή του Δανού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα δικαστικών υποθέσεων που αφορούν τη συμπεριφορά των chatbots και τους κινδύνους για τους χρήστες.

Τον Αύγουστο του 2025, οι γονείς του 16χρονου Άνταμ Ρέιν κατέθεσαν αγωγή εναντίον της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες του γιου τους με το ChatGPT συνέβαλαν στον θάνατό του.

Σε άλλη υπόθεση, συγγενείς του Στάιν-Έρικ Σόλμπεργκ ισχυρίζονται ότι το GPT-4o ενίσχυσε παρανοϊκές πεποιθήσεις του, πριν από ένα περιστατικό ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας στο Κονέκτικατ το 2025.

Τον Απρίλιο του 2026 κατατέθηκε επίσης αγωγή από γυναίκα η οποία υποστήριξε ότι το ChatGPT ενίσχυσε αβάσιμες πεποιθήσεις πρώην συντρόφου της, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να την παρενόχλησε και να την απείλησε.

Οι υποθέσεις έχουν διαφορετικά πραγματικά περιστατικά, αλλά αναδεικνύουν ένα κοινό νομικό ερώτημα: κατά πόσο οι κατασκευαστές συστημάτων AI οφείλουν να προβλέπουν και να αποτρέπουν επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις.

Η OpenAI έχει αντικρούσει ισχυρισμούς σε συναφείς υποθέσεις, ενώ υποστηρίζει ότι τα συστήματά της βελτιώνονται διαρκώς ως προς την αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων.

Καμία από τις παραπάνω καταγγελίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αποδεδειγμένη δικαστική διαπίστωση ευθύνης.

Πώς λειτουργούν οι «παραισθήσεις» της τεχνητής νοημοσύνης

Στο επίκεντρο βρίσκεται το φαινόμενο των hallucinations, δηλαδή των απαντήσεων που εμφανίζονται πειστικές αλλά περιέχουν ανακριβή ή εντελώς επινοημένα στοιχεία.

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν μοτίβα σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων και να παράγουν γλωσσικά συνεκτικές απαντήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πληροφορία που διατυπώνουν έχει προηγουμένως επαληθευτεί.

Σε έρευνα που δημοσιοποίησε η ίδια η OpenAI το 2025, αναγνωρίζεται ότι οι διαδικασίες εκπαίδευσης και αξιολόγησης μπορούν να επιβραβεύουν την παραγωγή μιας πιθανής απάντησης αντί της παραδοχής αβεβαιότητας.

Έτσι, ένα chatbot μπορεί να παρουσιάσει έναν ανύπαρκτο νομικό κανόνα με την ίδια αυτοπεποίθηση που θα περιέγραφε μια πραγματική διάταξη.

Το πρόβλημα γίνεται σοβαρότερο όταν οι συνομιλίες αποκτούν μεγάλη διάρκεια και το σύστημα επιβεβαιώνει επανειλημμένα αβάσιμες αντιλήψεις του χρήστη.

Η συνεχής συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει μια αυτοτροφοδοτούμενη αλληλεπίδραση, στην οποία λανθασμένες παραδοχές ενισχύονται αντί να αμφισβητούνται.

Το μεγάλο στοίχημα της νομικής ευθύνης

Για την OpenAI και συνολικά τον κλάδο, οι αγωγές δημιουργούν μια νέα κατηγορία επιχειρηματικού κινδύνου.

Τα αμερικανικά δικαστήρια καλούνται να εξετάσουν εάν τα chatbots πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν πληροφορίες ή ως προϊόντα των οποίων ο σχεδιασμός μπορεί να θεμελιώνει ευθύνη για πρόκληση βλάβης.

Η απάντηση θα επηρεάσει τις αποζημιώσεις, τις υποχρεώσεις προειδοποίησης και τις τεχνολογικές δικλίδες προστασίας που ενδέχεται να απαιτηθούν.

Ο Έλμφελτ ζητεί χρηματική αποζημίωση, χωρίς να προσδιορίζει το ποσό, αλλά και αυστηρότερες δικλίδες ώστε το ChatGPT να μην ενισχύει ψευδείς πεποιθήσεις ή να παρέχει παραπλανητικές εξατομικευμένες συμβουλές.

Η OpenAI δεν είχε απαντήσει στο αίτημα σχολιασμού για τη συγκεκριμένη αγωγή, σύμφωνα με το δημοσίευμα που ανέδειξε την υπόθεση.

Το διακύβευμα ξεπερνά τη μεμονωμένη δικαστική διαμάχη: όσο η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στην καθημερινότητα και στις επιχειρηματικές αποφάσεις, τόσο πιο επιτακτικό γίνεται το ερώτημα ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν μια πειστική αλλά λανθασμένη απάντηση προκαλεί πραγματική ζημιά.

Πηγή: newmoney.gr