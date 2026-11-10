ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ Alpha - Εκλογές ΔΗΣΥ: Καθαρή νίκη Αβέρωφ με μεγάλη διαφορά - Δείτε τα ποσοστά

Η έρευνα αποτυπώνει τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ ενόψει της εσωκομματικής ψηφοφορίας της 28ης Νοεμβρίου 2026.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν το βράδυ της Τρίτης 10/11 στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Rai Consultants, Ολύμπιο Τουμάζου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει το 54% της προτίμησης των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ, έναντι 20% που καταγράφει ο Γιώργος Παμπορίδης. Ποσοστό 12% δηλώνει αναποφάσιστο, 8% αναφέρει ότι δεν θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία, ενώ 4% επιλέγει λευκό ή άκυρο. Το ποσοστό όσων δεν απάντησαν ανέρχεται στο 2%.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, η εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα με την πρόθεση συμμετοχής στην κάλπη. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους που δηλώνουν βέβαιοι ότι θα προσέλθουν στην ψηφοφορία, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει 59%, με τον Γιώργο Παμπορίδη να ακολουθεί στο 24%.

Το ίδιο ποσοστό, 59%, καταγράφει ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ και μεταξύ όσων αναφέρουν ότι μάλλον θα ψηφίσουν, ενώ ο πρώην υπουργός Υγείας περιορίζεται στο 20%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Αντίθετα, στους ψηφοφόρους που δηλώνουν ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα συμμετάσχουν στην εσωκομματική διαδικασία, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει 31% και ο Γιώργος Παμπορίδης 7%.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, σταθερή εμφανίζεται η πρόθεση συμμετοχής των Συναγερμικών, συγκριτικά με το πρώτο και το δεύτερο κύμα της δημοσκόπησης. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Σεπτέμβριο το 56% δήλωνε βέβαιο ότι θα προσέλθει στην κάλπη, ενώ τον Οκτώβριο το ποσοστό αυξήθηκε στο 60%. Ωστόσο, η έρευνα καταγράφει πτωτική τάση μεταξύ εκείνων που δεν εμφανίζονται βέβαιοι για τη συμμετοχή τους.

Η σύγκριση πριν και μετά την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των δύο κυμάτων της δημοσκόπησης, καθώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν και μετά την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του κομματικού χρίσματος.

Στο πρώτο κύμα, τον Σεπτέμβριο, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ συγκέντρωνε 43%, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να ακολουθεί με 35% και τον Γιώργο Παμπορίδη να καταγράφει 8%.

Στο δεύτερο κύμα, μετά την απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου, τα ποσοστά διαμορφώνονται διαφορετικά: ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανεβαίνει στο 54%, ενώ ο Γιώργος Παμπορίδης συγκεντρώνει 20%.

Ακόμη πιο ξεκάθαρη είναι η εικόνα μεταξύ των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν σίγουρα στην εσωκομματική ψηφοφορία. Κατά το πρώτο κύμα, όταν η αναμέτρηση ήταν τριπλή, η Αννίτα Δημητρίου συγκέντρωνε 51%, ο Αβέρωφ Νεοφύτου 38% και ο Γιώργος Παμπορίδης 6%.

Τον Οκτώβριο, μετά την αποχώρηση της Προέδρου του ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου καταγράφει 59% στους σίγουρους ψηφοφόρους, έναντι 24% του Γιώργου Παμπορίδη.

Προβάδισμα Αβέρωφ στους νεότερους ψηφοφόρους

Ενδιαφέροντα είναι και τα ευρήματα της δημοσκόπησης σε σχέση με την ηλικιακή κατανομή των προτιμήσεων.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρός στις νεότερες ηλικίες, καθώς συγκεντρώνει το 69% των ψηφοφόρων ηλικίας 18-29 ετών. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα, ο Γιώργος Παμπορίδης καταγράφει 19%.

Από την άλλη, η καλύτερη επίδοση του πρώην υπουργού Υγείας καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 50-59 ετών, όπου συγκεντρώνει ποσοστό 31%.

Πώς ψηφίζουν όσοι στήριξαν Νεοφύτου και Χριστοδουλίδη το 2023

Η δημοσκόπηση εξετάζει επίσης τις σημερινές προτιμήσεις των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ σε συνάρτηση με την επιλογή τους στις Προεδρικές Εκλογές του 2023.

Μεταξύ όσων είχαν στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου στις προηγούμενες εκλογές, το 63% δηλώνει ότι θα τον υποστηρίξει και στην εσωκομματική διαδικασία, ενώ το 14% επιλέγει τον Γιώργο Παμπορίδη.

Διαφορετική είναι η εικόνα μεταξύ των Συναγερμικών που είχαν ψηφίσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023. Στη συγκεκριμένη ομάδα καταγράφεται σχεδόν ισορροπημένη εικόνα, με τον Γιώργο Παμπορίδη να διατηρεί οριακό προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 35%, έναντι 33% του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Η έρευνα της Rai Consultants για λογαριασμό του Alpha Κύπρου πραγματοποιήθηκε σε δύο κύματα, πριν και μετά την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσυρθεί από την εσωκομματική διαδικασία.

Στο πρώτο κύμα συμμετείχαν 228 μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ στο δεύτερο κύμα το δείγμα ανήλθε σε 353 άτομα.

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