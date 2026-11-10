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Απίστευτο περιστατικό: Εστιατόριο χρέωσε 5,38 ευρώ πελάτισσα για να πάρει σπίτι το φαγητό που περίσσεψε

 10.11.2026 - 19:48
Απίστευτο περιστατικό: Εστιατόριο χρέωσε 5,38 ευρώ πελάτισσα για να πάρει σπίτι το φαγητό που περίσσεψε

Καθώς η αύξηση των τιμών των τροφίμων και η δύσκολη οικονομική κατάσταση καθιστούν τα γεύματα εκτός σπιτιού όλο και πιο ακριβά, ένα εστιατόριο στη Βόρεια Καρολίνα προκάλεσε αντιδράσεις επειδή χρέωσε επιπλέον πελάτισσα που ζήτησε να πάρει σπίτι της το φαγητό που περίσσεψε.

Το εστιατόριο στο Σάρλοτ χρέωσε 5,38 ευρώ πελάτισσα που ζήτησε το φαγητό με την ίδια να δημοσιεύει την απόδειξη γράφοντας «θα καλέσω την αστυνομία… αυτό πρέπει να είναι έγκλημα!», σύμφωνα με την New York Post.

Στην απόδειξη αναγράφονταν χρεώσεις για ένα γεύμα «cajun alfredo» αξίας 25 ευρώ, χρέωση υπηρεσιών 0,90, φιλοδώρημα 4,57, φόρος 2,82 και μια αμφίβολη χρέωση 5,38 ευρώ για κουτί φαγητού για το σπίτι, η οποία εμφανιζόταν κάτω από την τιμή του γεύματός της. 

«Παιδιά… μου είπαν ότι επειδή είναι προσφορά για τα ζυμαρικά, πρέπει να πληρώσεις για να τα πάρεις στο χέρι. Δεν το πιστεύω», εξήγησε. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ενότητα των σχολίων πλημμύρισε από υποστηρικτές που μοιράζονταν την αγανάκτησή της. «Μήπως σου έδωσαν γυάλινο τάπερ;», ρώτησε κάποιος ειρωνικά.

Η ίδια διευκρίνισε ότι η οργή της δεν αφορούσε την τιμή του φαγητού, αλλά την επιπλέον χρέωση για τα περισσεύματα. «Νομίζω ότι κάποιοι έχουν μπερδευτεί… Δεν με νοιάζει η τιμή του φαγητού. Πηγαίνω συχνά. Ξέρω ότι η πάστα κοστίζει πάντα 30 δολάρια… Το θέμα ήταν η χρέωση για το κουτί. Δεν πήγα εκεί με την πρόθεση να πάρω φαγητό για έξω σε φθηνότερη τιμή», εξήγησε.

Συνέχισε λέγοντας ότι εκείνη και η τετράδα με την οποία δειπνούσε κάθισαν σε ένα τραπέζι, μοιράστηκαν ένα μπουκάλι, αγόρασαν σφηνάκια και πλήρωσαν για ναργιλέ κατά τη διάρκεια της βραδινής τους εξόδου. «Δεν τελείωσα τη μακαρονάδα μου. Επειδή δεν τελείωσα τη μακαρονάδα μου, μου χρέωσαν ένα κουτί ή την κανονική τιμή, όπως θέλετε να το δείτε. Θεός φυλάξοι να χορτάσει μια κοπέλα».

Στον απόηχο των αντιδράσεων το εστιατόριο δημοσίευσε μια δήλωση στον λογαριασμό του στο Instagram υπερασπιζόμενο την ακεραιότητα της επιχείρησής του και την πολιτική του σχετικά με τα κουτιά. «Για περισσότερα από εννέα χρόνια, προσφέρει ποιοτικό φαγητό, εξυπηρέτηση και ψυχαγωγία στην κοινότητά μας. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, θέλουμε να διευκρινίσουμε τις αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα σχετικά με την πολιτική μας για φαγητό στο εστιατόριο και την προσφορά ζυμαρικών της Τετάρτης», έγραψε το εστιατόριο, εξηγώντας ότι προσφέρει ζυμαρικά στη μισή τιμή αποκλειστικά για τους πελάτες που γευματίζουν στο εστιατόριο κάθε Τετάρτη.

«Αυτή η προσφορά έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στους πελάτες που απολαμβάνουν το γεύμα τους εντός του καταστήματός μας», συνέχισε. «Ωστόσο, εάν οι πελάτες παραγγείλουν προϊόντα της προσφοράς για φαγητό στο εστιατόριο με σκοπό να τα πάρουν μαζί τους, το γεύμα αναπροσαρμόζεται στην κανονική του τιμή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τα επιπλέον 6 δολάρια δεν ήταν χρέωση για συσκευασία φαγητού για το σπίτι, αλλά μια ηλεκτρονική αναπροσαρμογή της αρχικής τιμής. Κατανοούμε τη σημασία της σαφούς επικοινωνίας και θα προσαρμόσουμε τα συστήματά μας ώστε οι αναλυτικές αποδείξεις να αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τυχόν προσαρμογές τιμών», αναφέρει η ανακοίνωση ενώ το εστιατόριο δεσμεύτηκε να εξηγεί με σαφήνεια στους πελάτες τόσο «τις οδηγίες για το φιλοδώρημα όσο και τις προωθητικές οδηγίες».

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: γιατί θεωρήθηκε ότι η γυναίκα χρησιμοποιούσε την επιλογή φαγητού για πακέτο, ενώ ήταν πελάτισσα που έτρωγε στο εστιατόριο και δεν είχε τελειώσει τη μακαρονάδα της; «Σας ευχαριστούμε και πάλι για την προτίμησή σας και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε την κοινότητα της Σάρλοτ», κατέληξε η ανακοίνωση.

Πηγή: protothema.gr

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