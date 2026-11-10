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ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη: Πατέρας βίαζε τη 15χρονη κόρη του στη Ρουμανία, την άφησε έγκυο και την υποχρέωσε σε έκτρωση

 10.11.2026 - 18:55
Φρίκη: Πατέρας βίαζε τη 15χρονη κόρη του στη Ρουμανία, την άφησε έγκυο και την υποχρέωσε σε έκτρωση

Σοκ προκαλεί στη Ρουμανία η υπόθεση ενός 40χρονου πατέρα, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση τη 15χρονη κόρη του, την άφησε έγκυο και την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει εάν αποκάλυπτε όσα συνέβαιναν.

Η ανήλικη φέρεται να υποβλήθηκε σε διακοπή κύησης, ενώ επί μήνες ζούσε υπό το καθεστώς φόβου και απειλών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η κοπέλα, σήμερα 17 ετών, βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τον πατέρα της στις αστυνομικές αρχές, οδηγώντας στη σύλληψή του. 

Σύμφωνα με τη ρουμανική αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2024, στην περιοχή Γκορζ. Κατά το συγκεκριμένο διάστημα, πατέρας και κόρη ζούσαν μόνοι τους, ενώ ο 40χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε σωματική βία και απειλές προκειμένου να την εξαναγκάζει σε σεξουαλικές πράξεις.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η κοπέλα, που σήμερα είναι 17 ετών, αποφάσισε να καταγγείλει όσα είχε υποστεί στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να απειλούσε την κόρη του ότι την σκοτώσει, προκειμένου να την αποτρέψει από το να μιλήσει σε οποιονδήποτε για την κακοποίησή της.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση της επαρχίας Γκορζ, από την έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη εξαναγκάστηκε επανειλημμένα σε σεξουαλικές πράξεις παρά τη θέλησή της.

Η 17χρονη σήμερα κοπέλα, κατήγγειλε επίσης ότι έμεινε έγκυος εξαιτίας των βιασμών και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε διακοπή κύησης. Την Τρίτη (10/11), οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε τρεις χώρους, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. 

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του πατέρα στην πόλη Τίργκου Ζίου, σε ιατρείο όπου, σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας, έγινε η διακοπή της κύησης, καθώς και στο σπίτι γιατρού στην πόλη Μπουμπέστι-Ζίου.

Μετά τη συγκέντρωση στοιχείων, οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Γκορζ προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου για κατ' εξακολούθηση βιασμό ανηλίκου.

Ο κατηγορούμενος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας του Τίργκου Ζίου για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Η ανήλικη δεν ζει πλέον με τον πατέρα της και βρίσκεται υπό τη φροντίδα της γιαγιάς της από την πλευρά της μητέρας της.

Οι ρουμανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διακριβώσουν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης.

Πηγή: protothema.gr

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