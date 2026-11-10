ΥΠΑΝ: Στόχος ένα σχολείο χωρίς βία και ασφαλές για όλα τα παιδιά

Η κ. Μιχαηλίδου μιλούσε στην τελετή βράβευσης των σχολείων που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό «Γνωστοποίηση και Εφαρμογή των Πολιτικών του ΥΠΑΝ για πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας στο πλαίσιο της πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και της προαγωγής της ενεργού πολιτότητας», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας.

«Θέλουμε ένα σχολείο χωρίς βία, ένα ασφαλές σχολείο για όλους. Και αυτός είναι ένας στόχος που πρέπει συλλογικά να κερδίσουμε», σημείωσε η Υπουργός, προσθέτοντας ότι η επίτευξή του προϋποθέτει πολιτικές και δράσεις που επενδύουν στην πρόληψη, την καλλιέργεια του σεβασμού, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και τη διαμόρφωση σχέσεων μέσα στις οποίες κάθε παιδί αισθάνεται ασφαλές και αποδεκτό.

Όπως ανέφερε, η βία και η παραβατικότητα στο σχολείο αποτελούν πολυπαραγοντικά ζητήματα, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί κοινή αντίληψη και συνέργειες σε επίπεδο Πολιτείας.

Επισήμανε ότι ο διαγωνισμός, μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου Επιτρόπου του Πολίτη, αναδεικνύει την ανάγκη για οριζόντιες πολιτικές με κοινό στόχο την προστασία των παιδιών, την καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η κ. Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι ο διαγωνισμός αναδεικνύει καλές πρακτικές πρόληψης και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου σχολικού περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι τα παιδιά πρέπει να αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας με τις ιδέες, τις απόψεις και τη δημιουργικότητά τους.

Για τη σχολική χρονιά 2025-2026, ο διαγωνισμός επικεντρώθηκε στη γνωστοποίηση και εφαρμογή της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΑΝ, του Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων και του Οδηγού Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών, καθώς και της Πολιτικής για την Πρόληψη και Διαχείριση Περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού.

Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, οι δύο αυτές πολιτικές στηρίζονται στις αρχές της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προωθώντας την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών ρατσισμού και διακρίσεων, την πρόληψη του εκφοβισμού, την έγκαιρη παρέμβαση και τη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι οι ρατσιστικές και εκφοβιστικές συμπεριφορές δεν επηρεάζουν μόνο τη συναισθηματική ευημερία των παιδιών, αλλά έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μάθηση, τη συμμετοχή και τη συνολική ποιότητα της σχολικής ζωής.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η εφαρμογή των πολιτικών δεν πρέπει να περιορίζεται σε μεμονωμένες δράσεις, αλλά να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας κάθε σχολείου και του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσής του.

Αναφερόμενη στην αντιμετώπιση των περιστατικών βίας, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι το σχολείο οφείλει να θέτει σαφή όρια ανάμεσα στις αποδεκτές και μη αποδεκτές συμπεριφορές, με τις βίαιες αντιδράσεις να αντιμετωπίζονται με παιδαγωγικά μέτρα και επανορθωτικές προσεγγίσεις, ώστε να προωθείται η ανάληψη ευθύνης και η ουσιαστική αλλαγή στάσης.

Απευθυνόμενη στους μαθητές και τις μαθήτριες, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι όλες οι πολιτικές και δράσεις του Υπουργείου έχουν ως κοινό αποδέκτη τα παιδιά, με στόχο να μπορούν να μαθαίνουν, να δημιουργούν και να αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, ισότητας και σεβασμού.

«Η αντιμετώπιση της βίας είναι πρωτίστως ζήτημα στάσης ζωής. Είναι η καθημερινή απόφαση να σεβόμαστε, να ακούμε και να αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον», σημείωσε.

Στο πλαίσιο της τελετής, η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δρ. Έλενα Χατζηκακού, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν η Επίτροπος του Πολίτη, Ειρήνη Πογιατζή, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις από τα τέσσερα σχολεία που εξασφάλισαν βραβείο και τα τρία σχολεία που διακρίθηκαν με έπαινο.

Τα σχολεία που διακρίθηκαν

Βραβείο απέσπασαν το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας (ΚΒ΄) Λευκωσίας, το Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους Αμμοχώστου, το Γυμνάσιο Λινόπετρας Λεμεσού και το Λύκειο Αγίου Νικολάου Λεμεσού.

Έπαινο έλαβαν το Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας Γ΄ - Αγίου Γεωργίου Λευκωσίας, το Γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου Κάτω Πολεμιδίων Λεμεσού και το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς Λευκωσίας.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων και των επαίνων από την Υπουργό Παιδείας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την Επίτροπο του Πολίτη.