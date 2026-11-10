Λετυμπιώτης για ηλεκτρική διασύνδεση: Μέχρι τέλος 2026 πρόοδος στην ολοκλήρωση μελέτης ΕΤΕπ

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο ενημέρωσης των ΜΜΕ και ερωτηθείς σχετικά με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ό,τι αφορά το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι Κύπρος και Ελλάδα αποτάθηκαν από κοινού στην ΕΤΕπ, ακριβώς για να γίνει αυτή η μελέτη. «Άρα ήταν και δική μας επιδίωξη, και δική μας θεώρηση ότι θα πρέπει να προχωρήσει αυτή η μελέτη», είπε. Σημείωσε ότι τα στοιχεία τα έχει λάβει η ΕΤΕπ από τον φορέα υλοποίησης.

«Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι όποιος γνωρίζει το πώς καταρτίζονται και το πώς προκύπτουν οι μελέτες βιωσιμότητας και αυτής της τεχνικής πολυπλοκότητας και αυτής της γεωπολιτικής υφής, και πολύ περισσότερο ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ που έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση που έχει λάβει ποτέ αντίστοιχο έργο, θα αξιολογηθεί η μελέτη», είπε. Σημείωσε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν, μέχρι τέλος του έτους θα υπάρχει πρόοδος ως προς την ολοκλήρωση της μελέτης.

Σημείωσε ακόμη ότι η προσέγγιση της Κυβέρνησης ήταν από την αρχή να υπάρξει η διασαφήνιση όλων των πτυχών και όλων των παραμέτρων, «ενός έργου πολύ σημαντικού για τη χώρα και την περιοχή για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και έγκαιρα κα με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο».

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αξιολογηθούν πάντοτε με συντονισμό την ελληνική Κυβέρνηση και με τον φορέα υλοποίησης, είπε.