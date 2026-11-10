Πήγε στην εταιρεία όπου εργαζόταν η πρώην του και πυρπόλησε όχημα: Αυτή είναι η απόφαση του Δικαστηρίου για τον 56χρονο

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, ο κατηγορούμενος μετέβη στον χώρο με ενοικιαζόμενο όχημα, ιδιοκτησίας εταιρείας στην οποία εργαζόταν η πρώην σύζυγός του, και περιέλουσε το όχημα με εύφλεκτη ύλη, ενώ δημιούργησε εμπρηστική λωρίδα στην οποία έθεσε φωτιά. Σημειώνεται ότι οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Το δικαστήριο αναφέρει ότι οι ενέργειες του κατηγορούμενου ήταν μεθοδευμένες και προσχεδιασμένες και καταδείκνυαν τον επαγγελματισμό με τον οποίο ενήργησε, ενώ έλαβε υπόψη του την έκταση της ζημιάς και την ολοσχερή καταστροφή που ο κατηγορούμενος επέφερε στο όχημα, «αδιαφορώντας για τις συνέπειες και τους κινδύνους που ενείχε η πράξη του».

Επιπρόσθετα, έκρινε πως η πράξη του δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί στη βάση υποψιών για διάπραξη αδικήματος εναντίον του, θεωρώντας απαράδεκτη την «αβασάνιστη προσφυγή του στο έγκλημα, αντί να αποταθεί στις αρμόδιες αρχές, όπως ούτε και στη βάση θλίψης που ένιωθε για την απώλεια στενού φιλικού του προσώπου, εντελώς ασύνδετου με το συμβάν».

Για σκοπούς επιβολής ποινής, λήφθηκαν υπόψη άλλες πέντε υποθέσεις στις οποίες ο 56χρονος παραδέχτηκε κατηγορίες για επίθεση και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης (18.2.2019), παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία και απειλής (25.5.2020), πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, απειλής, εισόδου σε ξένη περιουσία και άσκησης βίας στην οικογένεια (26.4.2022), παράνομης κατοχής ελεγχόμενων φαρμάκων τάξεως Α’ και Β’, παράνομης χρήσης ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α’ και καπνίσματος φυτού κάνναβης (28–29.10.2024) και κλοπής, εισόδου σε ξένη περιουσία με σκοπό τη διάπραξη ποινικού αδικήματος και κακόβουλης ζημιάς (24.8.2025).

Το Κακουργιοδικείο τόνισε, επίσης, πως και οι λοιπές υποθέσεις που ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε αφορούσαν σοβαρά αδικήματα, κρίνοντας πως το σύνολο της εγκληματικής συμπεριφοράς του καθιστούσε αναγκαία την επιβολή αποτρεπτικής ποινής.

Προς όφελος του Κατηγορούμενου λήφθηκαν υπόψη οι προσωπικές και οικογενειακές του περιστάσεις, η παραδοχή του, το λευκό ποινικό μητρώο του και η πρόθεσή του για αποζημίωση του θύματος.

Η υπόθεση εναντίον συγκατηγορούμενου του 53χρονου ορίστηκε για ακρόαση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.