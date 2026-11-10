Φόνος στην Πέγεια: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 51χρονου - Όσα κατέδειξε

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νενομισμένης νεκροτομής, που διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους στο Νεκροτομείο Λευκωσίας, ο θάνατος προήλθε από τραυματισμό της αορτής, ο οποίος προκλήθηκε από τέμνον και νύσσον όργανο.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το θύμα φέρεται να δέχθηκε μία και μοναδική μαχαιριά, η οποία ωστόσο αποδείχθηκε θανατηφόρα.

Για την υπόθεση, οι υποψίες στρέφονται προς τον γιο της συμβίας του 51χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό.

Κατά τη διαδικασία της νεκροτομής λήφθηκαν επίσης διάφορα τεκμήρια, τα οποία θα υποβληθούν σε τοξικολογικές και άλλες επιστημονικές εξετάσεις, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Οκταήμερη προσωποκράτηση για τον 20χρονο και την 42χρονη συμβία του θύματος

Οκταήμερη προσωποκράτηση διέταξε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για τον 20χρονο και την 42χρονη μητέρα του, οι οποίοι τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου ως ύποπτοι για την υπόθεση του φόνου 51χρονου στην Πέγεια, ενώ το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις έρευνες.

Στο Δικαστήριο έγιναν αναφορές για τον καβγά, τους ισχυρισμούς περί ζηλοτυπίας και κακοποίησης, καθώς και για ισχυριζόμενη χρήση κοκαΐνης από το θύμα. Σχετική έκθεση γεγονότων κατατέθηκε ως έγγραφο στο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ο ανακριτής του ΤΑΕ Πάφου, Υπαστυνόμος Πλαστήρας Σιμιλλίδης, ο 20χρονος φέρεται να παραδέχθηκε τον θανάσιμο τραυματισμό του 51χρονου, υποστηρίζοντας ότι τον μαχαίρωσε στα πλευρά όταν τον είδε να απειλεί τη μητέρα του με μαχαίρι.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, άκουσε φωνές από την κουζίνα, όπου το θύμα διαπληκτιζόταν με τη μητέρα του, επειδή πίστευε ότι διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα.

Ο 20χρονος φέρεται να παρενέβη και να κάρφωσε το μαχαίρι στα πλευρά του 51χρονου. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, αφαίρεσε το μαχαίρι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο ίδιος ανέφερε στις ανακριτικές αρχές ότι το μαχαίρι του φονικού το πέταξε στην περιοχή του Ακάμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.

Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη διαδικασία έγινε στους ισχυρισμούς για χρήση κοκαΐνης από το θύμα.

Σύμφωνα με την 42χρονη, ο συμβίος της, μετά τη χρήση κοκαΐνης, γινόταν επιθετικός, τη χτυπούσε, την κακομεταχειριζόταν και εκδήλωνε έντονη ζηλοτυπία. Μάλιστα, υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί ακόμη ένας καβγάς δύο ημέρες νωρίτερα, κατά τον οποίο η ίδια είχε χτυπηθεί.

Μετά τον τραυματισμό του 51χρονου, ο 20χρονος φέρεται να ζήτησε από την κοπέλα του να μεταφέρει τον άνδρα στο νοσοκομείο. Εκείνη τον τοποθέτησε στο αυτοκίνητο, ωστόσο στη συνέχεια επέστρεψε στην κατοικία.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στην κατοικία, τις οποίες η 42χρονη φέρεται να επιχείρησε να καθαρίσει.

Όταν ρωτήθηκε από τους ανακριτές, υποστήριξε ότι το θύμα αιμορραγούσε λόγω χρήσης κοκαΐνης, ενώ φέρεται να δήλωσε: «Δεν είμαι εγώ που τον τραυμάτισα, αλλά δεν μπορώ να σας πω».

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 18:14 για σοβαρά τραυματισμένο άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 20:42.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 18:30 τη Δευτέρα λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για τραυματισμένο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού αυτοκινήτου, στην οδό Βατουδιών, στην Πέγεια.

Ο 51χρονος εντοπίστηκε από την Αστυνομία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στη δεξιά πλευρά του σώματός του, μεταξύ θώρακα και κοιλιάς.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και ιατροδικαστής, πραγματοποίησαν περαιτέρω εξετάσεις στις σκηνές, στο πλαίσιο των ερευνών για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ανέφερε πως οι δύο ύποπτοι εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως και δεν έφεραν ένσταση στην προσωποκράτησή τους. Πρόσθεσε επίσης πως, με βάση τα ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία, διαφαίνεται ότι έχουν διαπράξει τα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εξεταστής της υπόθεσης, μέχρι στιγμής οι ανακριτικές αρχές έχουν προχωρήσει στη λήψη πέντε καταθέσεων, ενώ υπολείπεται να ληφθούν ακόμη 50 καταθέσεις από το φιλικό, οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον των υπόπτων.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, αναζητείται και τρίτο πρόσωπο.

Κατόπιν τούτου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε την οκταήμερη προσωποκράτηση των δύο υπόπτων για διερεύνηση των αδικημάτων της συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου και της διάπραξης φόνου.

Η Δικαστής σημείωσε πως σε περίπτωση απόλυσης των υπόπτων υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί το ανακριτικό έργο, χαρακτηρίζοντας πλήρως δικαιολογημένο το αίτημα της Αστυνομίας για οκταήμερη προσωποκράτηση.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η νεκροτομή επί της σορού του 51χρονου είχε προγραμματιστεί να διενεργηθεί στις 10:00 στο Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.

Αιτία θανάτου όπως αναφέρει η Αστυνομία είναι «αιμορραγικό σοκ λόγω μαζικής εσωτερικής αιμμοραγίας από τραυματισμό αορτής που προκλήθηκε από τέμνον και νήσσον όργανο». Επίσης προσθέτει η Αστυνομία, λήφθηκαν τεκμήρια για τοξικολογικές και άλλες επιστημονικές εξετάσεις.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ οι ανακριτικές αρχές αναμένεται να λάβουν τις υπόλοιπες καταθέσεις και να συνεχίσουν τις εξετάσεις για τον εντοπισμό του φερόμενου ως τρίτου προσώπου, καθώς και του μαχαιριού που, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του 20χρονου, πετάχθηκε στην περιοχή του Ακάμα.