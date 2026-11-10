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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α. Δημητρίου για εσωκομματικά: Να έχουμε μια ενισχυμένη υποψηφιότητα που θα μπορέσει να πείσει

 10.11.2026 - 14:32
Α. Δημητρίου για εσωκομματικά: Να έχουμε μια ενισχυμένη υποψηφιότητα που θα μπορέσει να πείσει

Την ευχή ο ΔΗΣΥ να έχει μια ενισχυμένη υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2028 που θα μπορέσει να πείσει, εξέφρασε η Πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου.

Σε ερώτηση για τις διαδικασίες ενόψει των εσωκομματικών εκλογών στις 28 του μήνα είπε ότι «είμαστε επικεντρωμένοι για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα στις 28 του Νοέμβρη και βεβαίως αυτό να μας δώσει την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε το δικό μας όραμα και αυτό συνεχίζουμε, παράλληλα με τις δικές μας πολιτικές προτεραιοποιήσεις».

«Οι υποψήφιοι κάνουν πολύ καλά την δουλειά τους, τους παρακολουθούμε, τους βλέπουμε και βεβαίως ευχόμαστε να υπάρχει ανταπόκριση από τους πολίτες στο βαθμό που χρειάζεται για να έχουμε μία ενισχυμένη υποψηφιότητα που θα μπορέσει να πείσει και κυρίως θα μπορέσει να ξεδιπλώσει το δικό μας όραμα, το οποίο το θεωρούμε επάναγκες για την Κύπρο του αύριο και το μέλλον το οποίο δικαιούμαστε», ανέφερε.

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