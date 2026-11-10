Συντεχνίες: Κοντά σε συμφωνία για Συλλογική Σύμβαση στον ΟΚΥπΥ

Σε δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ εξέφρασαν αισιοδοξία για την κατάληξη των διαβουλεύσεων, σημειώνοντας ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί των βασικών ζητημάτων και απομένουν ορισμένες διευκρινίσεις και τροποποιήσεις στο τελικό κείμενο, το οποίο αναμένεται να αποσταλεί γραπτώς από τον ΟΚΥπΥ τις επόμενες ημέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι οι συντεχνίες συναντήθηκαν με τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού, προκειμένου να εξετάσουν το κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης, προσθέτοντας ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία στα πλείστα άρθρα.

«Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες θα μας στείλει γραπτώς ο Οργανισμός τις επόμενες ημέρες, και θεωρούμε ότι θα συμφωνήσουμε και σε αυτές», είπε.

Σημείωσε ότι, εφόσον συμφωνηθεί το τελικό κείμενο, θα προχωρήσουν στον καθορισμό ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης, ώστε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα ωφελήματα για τους εργαζομένους, περιλαμβανομένων μισθολογικών αυξήσεων.

Ο κ. Κωνσταντίνου διευκρίνισε ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμη νέα συνάντηση, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του κειμένου.

«Είχαμε συμφωνήσει, δεν είχαμε ουσιαστικές διαφορές», ανέφερε, εξηγώντας ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο διατύπωσης ορισμένων άρθρων.

«Είμαστε όλοι πολύ αισιόδοξοι ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε συμφωνημένο το τελικό κείμενο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, πριν από την υπογραφή του.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, Σταύρος Ανδρέου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν όσα είχαν συμφωνηθεί τις προηγούμενες ημέρες και η συμπερίληψή τους στα βασικά άρθρα της Σύμβασης.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη γενική μισθολογική αύξηση για το 2026 και το 2027 και στον τρόπο απόδοσής της στους εργαζομένους, διευκρινίζοντας ότι έχει συμφωνηθεί οι αυξήσεις να μη διασυνδέονται με την αξιολόγηση.

Είπε ακόμη ότι στο κείμενο περιλαμβάνονται πλέον πρόνοιες που υποχρεώνουν τον ΟΚΥπΥ να συνεχίσει εντατικά τον διάλογο για τη διαμόρφωση δομών και την τοποθέτηση των εργαζομένων σε μισθολογικές κλίμακες, ζητήματα για τα οποία προηγουμένως υπήρχαν διαφωνίες.

Όπως ανέφερε, έχει επιτευχθεί συμφωνία με σαφή χρονοδιαγράμματα, με ορόσημο την 1η Ιανουαρίου 2028 για την εφαρμογή τόσο των δομών όσο και των μισθολογικών κλιμάκων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, με την ψήφιση από τη Βουλή της τροποποίησης του σχετικού κανονισμού για την απόδοση των αυξήσεων σε ετήσια αντί σε τριετή βάση, η νέα ρύθμιση θα εφαρμοστεί άμεσα και από τον ΟΚΥπΥ, ώστε οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό να συμβαδίζουν με τους εργαζομένους στους υπόλοιπους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Ο κ. Ανδρέου εξήγησε ότι απομένουν διαδικαστικά ζητήματα και μικρές τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά τη συνάντηση, οι οποίες θα ενσωματωθούν στα κείμενα και θα αποσταλούν στις συντεχνίες για τελική συμφωνία, προτού υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

«Στόχος είναι μέχρι το τέλος του μήνα να υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση, η οποία θα έχει ισχύ για το 2026 και το 2027», ανέφερε.

Εξέφρασε, παράλληλα, την εκτίμηση ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν τα χρονοδιαγράμματα και τα τελικά κείμενα, οι εργαζόμενοι θα λάβουν τη μισθολογική αύξηση πριν από το τέλος του έτους.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, Ανδρέας Αντωνίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια της προηγούμενης ενθαρρυντικής συζήτησης για τη διευθέτηση της διαφοράς στον ΟΚΥπΥ.

Ανέφερε ότι οι συντεχνίες εξέτασαν τα κείμενα και υπέβαλαν διευκρινίσεις, εισηγήσεις και διορθώσεις, σημειώνοντας ότι η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

«Περιμένουμε να δούμε τα τελικά κείμενα, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε, προσθέτοντας ότι οι διαβουλεύσεις φαίνεται να κινούνται προς θετική κατεύθυνση.

Εξήγησε ότι ο Οργανισμός θα αποστείλει το αναθεωρημένο κείμενο στις συντεχνίες, οι οποίες θα τοποθετηθούν οριστικά και, εφόσον συμφωνήσουν, αυτό θα οδηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ.

Ερωτηθείς κατά πόσο η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους, απάντησε ότι στόχος είναι αυτό να γίνει «πριν από το τέλος Νοεμβρίου».

Υπενθυμίζεται ότι οι έξι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ αποφάσισαν στις 6 Νοεμβρίου την αναστολή της εξαγγελθείσας 48ωρης απεργίας, που ήταν προγραμματισμένη για τις 10 και 11 Νοεμβρίου, μετά τη γραπτή ενημέρωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ επικύρωσε το προσχέδιο συμφωνίας που τους είχε επιδοθεί στις 4 Νοεμβρίου.