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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δαμιανού: Στόχος η ανάπτυξη 3.000 επαγγελματιών ΤΝ μέχρι το 2032

 10.11.2026 - 13:33
Δαμιανού: Στόχος η ανάπτυξη 3.000 επαγγελματιών ΤΝ μέχρι το 2032

Την ανάπτυξη τουλάχιστον 3.000 επαγγελματιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 2032 επιδιώκει η Κυβέρνηση, δήλωσε την Τρίτη ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού.

Μιλώντας σε συζήτηση με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη: Προωθεί την ανάπτυξη ή βαθαίνει την ανισότητα;» στο 22ο Annual Economist Cyprus Summit, στη Λευκωσία, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι στόχος της Κύπρου δεν είναι απλώς να κερδίσει την παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να προωθήσει την αξιοποίησή της στους τομείς όπου μπορεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη αξία.

Παρουσίασε τρεις βασικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και τη διεύρυνση της πρόσβασης στην τεχνολογία. Πρόκειται για το Πλαίσιο Γραμματισμού στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα ενταχθούν η τεχνητή νοημοσύνη και η κριτική σκέψη στα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς να διατηρούν τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το Εθνικό Παρατηρητήριο Δεξιοτήτων ΤΝ (), για τη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και την πρωτοβουλία FutureAI CY, η οποία θα προσφέρει προγράμματα επανεκπαίδευσης εργαζομένων και μικρών επιχειρήσεων.

Οι δράσεις αυτές, είπε, εντάσσονται σε ένα «Κοινωνικό Συμβόλαιο για την ΤΝ», με στόχο η τεχνολογία «να ενδυναμώνει τους ανθρώπους και όχι να τους αντικαθιστά σιωπηρά».

Ο Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ευρύτερα προσβάσιμα, προειδοποιώντας ότι το ψηφιακό χάσμα μετατρέπεται σε χάσμα πρόσβασης στη γνώση και στις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.

«Το σημείο συμφόρησης δεν είναι η μηχανή. Είναι οι οργανισμοί μας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η αύξηση της παραγωγικότητας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ζήτησε, επίσης, μεγαλύτερη πρόσβαση σε ανοικτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και κοινές υπολογιστικές υποδομές, ώστε τα οφέλη της τεχνολογίας να μην περιορίζονται σε λίγους μεγάλους παρόχους.

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει στην ανάπτυξη. Το αν θα διευρύνει τις ανισότητες είναι θέμα επιλογής και έχουμε χρόνο να δράσουμε», κατέληξε.

Αναγκαία η πρόσβαση στην ΤΝ για αποφυγή νέων ανισοτήτων, λέει Έλληνας αξιωματούχος

Τον κίνδυνο δημιουργίας νέων ανισοτήτων μεταξύ όσων έχουν πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως μεταξύ όσων μπορούν να την αξιοποιούν αποτελεσματικά και όσων δεν μπορούν, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Μιλώντας στη συζήτηση, ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει σημαντικές δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά παράλληλα δημιουργεί τον κίνδυνο συγκέντρωσης της οικονομικής ισχύος σε λίγους.

Είπε ότι οι Κυβερνήσεις πρέπει να λειτουργούν ως παράγοντες διευκόλυνσης της αξιοποίησης της ΤΝ τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και όχι μόνο ως ρυθμιστικές αρχές.

Αναφερόμενος στις ανισότητες στη χρήση της τεχνολογίας, σημείωσε ότι το 2025 περίπου 50-55% των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρησιμοποιούσαν εργαλεία ΤΝ, έναντι μόλις 17% των μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα, η χρήση στις επιχειρήσεις έφθανε περίπου το 42% στη Δανία, ενώ στην Ελλάδα και την Κύπρο περιοριζόταν κοντά στο 9%.

Ως παράδειγμα της ελληνικής προσπάθειας για διεύρυνση της πρόσβασης, ανέφερε ότι παραχωρήθηκαν 60.000 άδειες ψηφιακών εργαλείων σε δημόσιους υπαλλήλους και εκπαιδεύτηκαν 30.000 εργαζόμενοι, ενώ προσφέρθηκαν δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και στους πολίτες.

Αναφερόμενος στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε ότι ο ελληνικός υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», ο οποίος κατατάσσεται στην 31η θέση παγκοσμίως, αναμένεται να προσφέρει από τον επόμενο μήνα υπηρεσίες ΤΝ, εκπαίδευση και δυνατότητες εκτέλεσης μοντέλων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο οικοσύστημα «Φάρος», το οποίο θα αναπτύσσει μοντέλα και θα προωθεί τη χρήση τους, σημειώνοντας ότι τέτοιες υποδομές είναι σημαντικές όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Πηγή: protothema.gr

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