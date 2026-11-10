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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχή κατά της Διαφθοράς: Δεν προχωράει σε έρευνα για τον Τερματικό στο Βασιλικό - Ο λόγος

 10.11.2026 - 12:28
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Δεν προχωράει σε έρευνα για τον Τερματικό στο Βασιλικό - Ο λόγος

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης επανέρχεται το ζήτημα του τερματικού στο Βασιλικό, μετά τις πρόσφατες αναφορές του πρώην Υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Παπαναστασίου, για παρεμβάσεις οικονομικών συμφερόντων, σχέσεις με πολιτικούς προϊσταμένους και ενδεχόμενες συνειδημένα λανθασμένες αποφάσεις που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, επηρεάζουν την ολοκλήρωση του ενεργειακού σχεδιασμού του έργου.

Με ανακοίνωσή της, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να αρχίσει παράλληλη αυτεπάγγελτη έρευνα για το θέμα, καθώς έχει ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ότι η ποινική έρευνα για το έργο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και καλύπτει το σύνολο των ζητημάτων που έθεσε ο κ. Παπαναστασίου στις πρόσφατες δηλώσεις του.

 
 
 Η Αρχή υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν διατυπώνονται για πρώτη φορά. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, είχε αποστείλει επιστολή προς τον Επίτροπο Διαφάνειας, ζητώντας τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας. Ωστόσο, μετά από επικοινωνία με την EPPO, η Αρχή είχε ενημερωθεί τότε ότι για το έργο βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη ποινική έρευνα.

Μετά και τις νεότερες εξελίξεις, η Αρχή επικοινώνησε εκ νέου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έλαβε επιβεβαίωση ότι η έρευνα συνεχίζεται. Ως εκ τούτου, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ήταν ορθό να ξεκινήσει παράλληλη έρευνα, κάτι που, όπως επισημαίνει, δεν επιτρέπεται από τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας.

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