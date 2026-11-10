Τα είπαν ΠτΔ - Γκουτέρες για το Κυπριακό: «Σημαντικά τα αποτελέσματα της Τριμερούς» - Επί τάπητος τα επόμενα βήματα

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνοδεύεται από αντιπροσωπεία, μετέβη στην Αττάλεια της Τουρκίας μέσω Ρόδου, για να συμμετάσχει την Τετάρτη στη Σύνοδο Ηγετών της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31).

Σύμφωνα με τις ίδια πληροφορίες, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού στον απόηχο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Κατά την επικοινωνία τους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο κ. Γκουτέρες μίλησαν για τη χθεσινή συνάντηση, τα αποτελέσματα της οποίας ο ΓΓ ανέφερε ότι τα θεωρεί ουσιαστικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συζήτησαν επίσης και για τη συνάντηση που είχε σήμερα ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου επίσης έγινε αποτίμηση της τριμερούς συνάντησης στην προστατευμένη από τα ΗΕ περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Ακόμη, συζήτησαν για τα επόμενα βήματα όσον αφορά μια τριμερή συνάντηση των ηγετών με τον ΓΓ του ΟΗΕ, ο προγραμματισμός της οποίας είναι σε εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείεται να επιλεγεί για αυτήν μια τοποθεσία στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος αφίχθηκε στην Αττάλεια το βράδυ της Τρίτης, ενώ αύριο θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στη Σύνοδο COP31 ενώπιον των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Στο περιθώριο της Συνόδου θα έχει διμερείς επαφές και στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συναντηθεί και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.