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ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για ηλικιωμένο: Δίνει μάχη για τη ζωή του - Έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια στην Ελλάδα

 10.11.2026 - 19:00
Δύσκολες ώρες για ηλικιωμένο: Δίνει μάχη για τη ζωή του - Έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια στην Ελλάδα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ηλικιωμένος από χωριό του Δήμου Δωδώνης, ο οποίος υπέστη σοβαρή δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών που είχε συλλέξει ο ίδιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του EpirusPost, οι τοξίνες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες βλάβες σε ζωτικά όργανα, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας των επιπλοκών, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την εγγραφή του στη λίστα μεταμοσχεύσεων. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, όταν ο ηλικιωμένος κατανάλωσε μανιτάρια που είχε προηγουμένως μαζέψει από ορεινή περιοχή, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν δηλητηριώδη.

Λίγη ώρα αργότερα εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί προχώρησαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού και αργά το ίδιο βράδυ του χορηγήθηκε αντίδοτο για τις τοξίνες. 

Παρά τις ιατρικές παρεμβάσεις, η κατάσταση του ηλικιωμένου επιδεινώθηκε, με τους θεράποντες ιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

 

Πηγή: protothema.gr

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