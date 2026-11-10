Δύσκολες ώρες για ηλικιωμένο: Δίνει μάχη για τη ζωή του - Έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες του EpirusPost, οι τοξίνες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες βλάβες σε ζωτικά όργανα, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας των επιπλοκών, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την εγγραφή του στη λίστα μεταμοσχεύσεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, όταν ο ηλικιωμένος κατανάλωσε μανιτάρια που είχε προηγουμένως μαζέψει από ορεινή περιοχή, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν δηλητηριώδη.

Λίγη ώρα αργότερα εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί προχώρησαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού και αργά το ίδιο βράδυ του χορηγήθηκε αντίδοτο για τις τοξίνες.

Παρά τις ιατρικές παρεμβάσεις, η κατάσταση του ηλικιωμένου επιδεινώθηκε, με τους θεράποντες ιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Πηγή: protothema.gr