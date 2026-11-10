Υπουργικό: Ενέκρινε τη νέα Εθνική Στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη - Τι προνοεί

Ο Υφυπουργός προσθέτει ότι η Στρατηγική καθοδηγείται από το ξεκάθαρο ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο της Κυβέρνησης, τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, για μια ισχυρή, ανταγωνιστική οικονομία και ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και κοινωνικά υπεύθυνο κράτος.

Ως πρώτο στοιχείο του στρατηγικού προσδιορισμού ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι στόχος είναι έως το 2032, η Κύπρος να αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος, κόμβος Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ανατολική Μεσόγειο – μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή δικαιοδοσία για την ανάπτυξη, δοκιμή και επέκταση σε διεθνή κλίμακα, λύσεων και υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης, και ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών περιοχών.

Δεύτερο στοιχείο, συνέχισε, είναι ότι δεν επιδιώκουν να ανταγωνιστούν τα μεγαλύτερα διεθνή οικοσυστήματα σε κλίμακα, είτε όσο αφορά υποδομές είτε πολύ μεγάλα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. «Η προσέγγισή μας εστιάζει εμφατικά στην εφαρμογή και υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης εκεί όπου μπορεί να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αξία για τη χώρα».

Τρίτο στοιχείο είναι πως η Εθνική Στρατηγική ΤΝ περιλαμβάνει σαφή στόχευση. και ο δημόσιος τομέας αναγνωρίζεται ως κύρια προτεραιότητα και ευκαιρία για αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών. «Πέντε τομείς της οικονομίας αναγνωρίζονται ως κύριοι τομείς εστίασης: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και FinTech – Υγεία – Τουρισμός και Φιλοξενία – Νομικές Υπηρεσίες και Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές. Πρόκειται για τομείς όπου η χώρα μας διαθέτει ήδη θεσμική γνώση και οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης μέσω της ΤΝ».

Τέταρτο στοιχείο, πρόσθεσε, είναι πως η έρευνα και η καινοτομία σε ΤΝ παραμένουν καταλύτης, ενώ ορίζονται 5 τομείς στους οποίους θέλουν η Κύπρος να αναπτύξει ιδιαίτερη ερευνητική δραστηριότητα και δυνατότητες: Ενέργεια και Περιβάλλον – Αυτόνομα Συστήματα – Ασφάλεια, Άμυνα και Τεχνολογίες Διαστήματος – Υγεία και Βιοεπιστήμες – Ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς. «Στόχος μεταξύ άλλων, η δημιουργία εξειδικευμένων sandboxes σε αυτούς τους τομείς, για την ανάπτυξη και έλεγχο καινοτόμων λύσεων ΤΝ».

Πέμπτο στοιχείο αποτελεί το ότι ο κεντρικός πυλώνας είναι το ανθρώπινο δυναμικό και η στρατηγική περιλαμβάνει ένα ολιστικό πλαίσιο ως προς την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για να κατανοούμε, να αξιολογούν κριτικά και να χρησιμοποιούν υπεύθυνα την ΤΝ, ώστε αυτή να ενισχύει την παραγωγικότητα και όχι να αντικαθιστά σιωπηλά τους εργαζόμενους. Αυτό, εξήγησε, καλύπτει το περίγραμμα προγράμματος εθνικού γραμματισμού στην ΤΝ μέσα από 4 ηλικιακές βαθμίδες μεταξύ των ηλικιών 6 και 18 ετών, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. «Στόχος να μετρούμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατά πόσο βελτιώνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα με τη χρήση ΤΝ και όχι απλά πόσο συχνά χρησιμοποιείται η ΤΝ».

Εκανε επίσης λόγο στην ανάγκη για πρόγραμμα επανακατάρτισης για ενήλικες εργαζόμενους, το οποίο να περιλαμβάνει τομεακές δεξιότητες για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Προς τούτο προδιαγράφεται το πρόγραμμα μικροδιαπιστευτηρίων FutureAI CY ως μια από τις κύριες δράσεις, με στόχο να εκπαιδευτούν κατά την πιλοτική εφαρμογή 1000 εργαζόμενοι.

Περιλαμβάνεται ακόμη ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης των δημόσιων λειτουργών.

Ο κ, Δαμιανού ανέφερε ότι το πλαίσιο αυτό θα σχεδιαστεί σε λεπτομέρεια με τους υφιστάμενους αρμόδιους φορείς, με το Υπουργείο Παιδείας να έχει τον κύριο ρόλο, ενώ ορίζεται Εθνικό Παρατηρητήριο Δεξιοτήτων ΤΝ ως μηχανισμός διασφάλισης της λήψης πολιτικών και πρακτικών αποφάσεων που να ευθυγραμμίζουν τα προγράμματα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Παράλληλα, συνέχισε, φιλοδοξούν να αναδείξουν την Κύπρο σε περιφερειακό κόμβο εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Τεχνητή Νοημοσύνη. «Αξιοποιώντας τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά μας ιδρύματα και τους φορείς κατάρτισης, επιδίωξη είναι η προσέλκυση ταλέντου αλλά και εξειδικευμένων ιδρυμάτων παγκόσμιου κύρους, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας, με διεθνή απήχηση και έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η στρατηγική, συνέχισε, προβλέπει την επένδυση σε υπολογιστικές υποδομές, τη δημιουργία μηχανισμών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης για Υπουργεία και δημόσιους φορείς ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση καθώς και εξειδικευμένες δομές, που θα παρέχουν τεχνογνωσία και δυνατότητες ανάπτυξης, δοκιμής και αξιολόγησης καινοτόμων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Προτείνονται, ανέφερε, 12 εμβληματικά προγράμματα για υλοποίηση μέχρι το 2032. Αυτά, εξήγησε, θα συγκεκριμενοποιηθούν και ιεραρχηθούν με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, ως μέρος του καταρτισμού τριετούς κυλιόμενου σχεδίου δράσης, που θα περιλαμβάνει και τον καθορισμό των αναγκαίων πηγών χρηματοδότησης των δράσεων της Στρατηγικής.

Η στρατηγική, σημείωσε, θέτει φιλόδοξους μετρήσιμους εθνικούς στόχους όπως: (i) Αύξηση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις από 9,3% το 2025 σε 75% το 2032 (ii) τουλάχιστον 3.000 εξειδικευμένους επαγγελματίες Τεχνητής Νοημοσύνης έως το 2032, (iii) σενάριο βελτίωσης της εθνικής παραγωγικότητας βασιζόμενο στην οριζόντια επίδραση της ΤΝ, μέχρι και 15%, και διεύρυνση του ΑΕΠ έως και 12% έως το 2032. Η επίτευξη αυτών των επιδιώξεων προϋποθέτει σαφείς επενδύσεις και αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής, ενώ δεν αφορά μόνο την Κυβέρνηση αλλά όλους τους φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους.

Προς τούτο, ανέφερε, θα αξιολογούν την πρόοδο και θα προσαρμόζουν ανάλογα τις παρεμβάσεις μας.

Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ανέφερε, ολοκληρώθηκε με βάση τις εισηγήσεις της Εθνικής Εξειδικευμένης Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, υπό την καθοδήγηση και προεδρία του Επικεφαλής Επιστήμονα, Δημήτρη Σκουρίδη, τον οποίο ο κ. Δαμιανού ευχαρίστησε όπως και όλα τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στη δημόσια διαβούλευση.