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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βασανιστήρια στην Πύλα: Έξι θύματα και άγνωστοι δράστες - Νέα αναβολή στο Κακουργιοδικείο

 10.11.2026 - 15:30
Βασανιστήρια στην Πύλα: Έξι θύματα και άγνωστοι δράστες - Νέα αναβολή στο Κακουργιοδικείο

Για τις 25 Νοεμβρίου αναβλήθηκε η υπόθεση των βασανισμών σε υποστατικό στην Πύλα, με κατηγορούμενους δύο άνδρες, ηλικίας 48 και 27 ετών, οι οποίοι παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

Σε προηγούμενη δικάσιμο οι δύο κατηγορήθηκαν και απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Ο πρώτος κατηγορούμενος 48 ετών είχε καταχωρήσει αίτηση με την οποία ζητούσε απόρριψη της υπόθεσης λόγω κατάχρησης διαδικασίας.

Την αίτηση του, τη στήριξε στο γεγονός ότι εναντίον του είχαν καταχωρηθεί δύο ξεχωριστές υποθέσεις, μια που αφορούσε τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας και μια για τα βασανιστήρια σε υποστατικό στην Πύλα, ενώ κατά την άποψη του έπρεπε να περιληφθούν σε κοινό κατηγορητήριο.

Η αίτηση του απορρίφθηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας ως πρόωρη αφού τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν να υποστηρίξουν την θέση του περί κατάχρησης.

Ο πρώτος κατηγορούμενος, 48 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες οι οποίες αφορούν, υποβολή προσώπου σε βασανιστήρια, στέρηση της ελευθερίας προσώπου, με σκοπό να τεθεί άτομο σε κίνδυνο βαριάς βλάβη, πρόκληση Βαριάς σωματικής βλάβη, επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη, απαίτηση περιουσίας με απειλές.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, 27 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες "που αφορούν στέρηση ελευθερίας προσώπου, υποβολή προσώπου σε βασανιστήρια και επίθεση".

Το ΤΑΕ Λάρνακας είχε συλλάβει στις 6 Φεβρουαρίου τον 48χρονο, ο οποίος κρατείται ως υπόδικος σε σχέση με υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών, που διαπράχθηκε στις 17 Ιανουαρίου στη Λάρνακα.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στη Λάρνακα. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης «διεξήχθη έρευνα σε υποστατικό το οποίο σχετίζεται με τον 48χρονο όπου παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων για επιστημονικές εξετάσεις».

Για την παρούσα υπόθεση αναζητείται ακόμα ένα άτομο εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για την συγκεκριμένη υπόθεση και καταζητείται, αναζητούνται άλλοι συνεργοί των δυο υπόπτων αφού σύμφωνα με τα βίντεο υπάρχουν και άλλοι δράστες οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί στο παρόν στάδιο.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι έξι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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